Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В двух областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

22 января в Западно-Казахстанской области местами ожидается метель, туман, гололед, ветер юго-западный 15-20 м/с.

Фото : из открытых источников21 января 2019, 11:26

В двух областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

22 января в Западно-Казахстанской области местами ожидается метель, туман, гололед, ветер юго-западный 15-20 м/с.

г.Уральск: 22 января ожидается метель, туман, гололед, ветер юго-западный 15-20 м/с.

Вероятность шторма 90-95%.

Днем 21 января местами по Туркестанской области сохраняется сильный снег. 22 января местами ожидаются туман, низовая метель, ветер восточный 15-20 м/с.

Вероятность шторма 90-95 %


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты