22 января в Западно-Казахстанской области местами ожидается метель, туман, гололед, ветер юго-западный 15-20 м/с.

В двух областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

22 января в Западно-Казахстанской области местами ожидается метель, туман, гололед, ветер юго-западный 15-20 м/с.

г.Уральск: 22 января ожидается метель, туман, гололед, ветер юго-западный 15-20 м/с.

Вероятность шторма 90-95%.

Днем 21 января местами по Туркестанской области сохраняется сильный снег. 22 января местами ожидаются туман, низовая метель, ветер восточный 15-20 м/с.

Вероятность шторма 90-95 %

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