В двух областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
22 января в Западно-Казахстанской области местами ожидается метель, туман, гололед, ветер юго-западный 15-20 м/с.
Фото : из открытых источников21 января 2019, 11:26
В двух областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
22 января в Западно-Казахстанской области местами ожидается метель, туман, гололед, ветер юго-западный 15-20 м/с.
г.Уральск: 22 января ожидается метель, туман, гололед, ветер юго-западный 15-20 м/с.
Вероятность шторма 90-95%.
Днем 21 января местами по Туркестанской области сохраняется сильный снег. 22 января местами ожидаются туман, низовая метель, ветер восточный 15-20 м/с.
Вероятность шторма 90-95 %
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