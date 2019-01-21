Доллар немного подрос после выходных
Средневзвешенный курс доллара США составил 378,79 тенге.
Фото : total.kz21 января 2019, 11:28
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США составил 378,79 тенге за доллар, объем торгов – 16,25 млн долларов.
Средневзвешенный курс рубля России составил 5,7100 тенге за рубль, объем торгов – 10 млн рублей.
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 55,7569 тенге за юань (-0,0313 тенге), объем торгов – 3 650 тыс. юаней (+2 800 тыс. юаней).
В обменниках курс доллара - 378-379,5 тенге, евро - 430,7-433,3 тенге, рос.рубля - 5,67-5,72 тенге.
В торгах приняли участие 17 банков.
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