Более 30 тысяч легковых автомобилей выпустили казахстанские автозаводы в 2018 году

Расходы казахстанцев на авто местного производства составили 182,5 млрд тенге.

В 2018 году в Казахстане было произведено 32 298 единиц автотранспортных средств (включая легковую, грузовую, автобусную технику, спецмашины и прицепы) общей стоимостью 206 млрд тенге. Объемы выпуска в натуральном выражении превзошли прошлогодний показатель на 64,9%, сообщает Zakon.kz со ссылкой на исследование аналитиков Союз "КазАвтоПром".

Производство легковых автомобилей выросло на 78,8%, достигнув значения 30 016 ед. При этом, выпуск автобусной техники (356 ед.) по итогам 2018 года сократился в 1,8 раза. Производство грузовых автомобилей (1173 ед.) и специализированной автотехники (243 ед.) также снизилось на 28,3% и 7,3% соответственно. Выпуск прицепов вырос с 250 до 510 единиц.

По результатам декабря 2018 года с конвейеров казахстанских предприятий сошло 3 089 единиц автотранспортных средств, что на 19,5% превышает результат 2017 года (2 584 ед.).

Сбыт отечественных автозаводов с начала года достиг 29 931 единицы, что на 57,5% выше прошлогоднего значения (19 007 ед.).

Рыночная доля предприятий казавтопрома возросла до 49,1% против 37,4% в аналогичный период минувшего года. По итогам декабря данный показатель достиг 56,3%, что стало лучшим результатом в истории отрасли.

Расходы жителей республики на приобретение автомобилей местного производства составили 182,5 млрд тенге – на 71% выше показателя годичной давности.

Пятерку наиболее востребованных брендов легковых авто казахстанской сборки по итогам 2018 года составили Lada (13 146 ед.), Hyundai (8 433 ед.), KIA (2 635 ед.), JAC (1 125 ед.) и Chevrolet (1 082 ед.). В список марок, предлагаемых отечественными предприятиями, вошли также Skoda (835 ед.), Ravon (552 ед.), Peugeot (149 ед.) и SsangYong (16 ед.).

Рейтинг продаж легковых автомобилей локального производства возглавили Lada 4x4 (3 468 ед.), Lada Granta (3 428 ед.) и Lada Vesta (2 955 ед.). Список популярных у казахстанцев моделей также дополнили Hyundai Tucson (2 692 ед.), Lada Largus (2 020 ед.), Hyundai Elantra (1 985 ед.), Hyundai Accent (1 917 ед.), Hyundai Creta (1 581 ед.), KIA Sportage (903 ед.) и Lada XRAY (856 ед.).

3 252 автомобиля в течение января-декабря 2018 года были приобретены участниками госпрограммы льготных автокредитов. На их долю пришлось 10,9% продаж автомобилей локального производства.

По итогам 2018 года казахстанцы сдали на утилизацию 27 180 единиц техники. В рамках второго этапа программы утилизации ВЭТС было выдано 13 699 скидочных сертификатов на покупку новых транспортных средств. Всего в автосалонах страны было использовано 12 964 сертификатов, на которые казахстанцы приобрели 7 874 автомобиля отечественного производства.

Вклад предприятий отрасли в структуру ВВП республики по итогам 2018 года составил 206 млрд тенге (+40,4% к показателю годичной давности). Инвестиции предприятий автопрома в основной капитал в отчетный период достигли 3,2 млрд тенге.

Казахстанские предприятия, занятые продажами и производством автомобильной техники, обеспечили налоговые поступления в бюджет республики в размере 54,9 млрд тенге, что на 23,4% выше значения 2017 года.

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