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Криминальные любители шоколада задержаны в Павлодаре

Общая стоимость украденных ими конфет составила более 2,5 миллионов тенге.

Фото : Пенза-Взгляд21 января 2019, 12:13

Павлодарскими полицейскими установлены и задержаны двое мужчин, подозреваемые в хищении шоколадной продукции на сумму более 2,5 миллиона тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного Департамента полиции.

Как оказалось, ранее задержанные работали в одной из городских фирм, занимающейся оптовой продажей шоколада, а потому очень хорошо знали территорию и график работы склада, в котором находилась продукция. Воспользовавшись предновогодним спросом на сладости, злоумышленники решили обогатиться преступным путем.

"Предлагая шоколад по низкой цене и в большом количестве, подозреваемые быстро нашли покупателя, которого привлекла приемлемая цена. Затем поздно ночью злоумышленники проникли на территорию склада, аккуратно вскрыли замок и похитили 98 коробок с шоколадом, который реализовали за один миллион тенге", – сообщили в пресс-службе областного ДП.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК.


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