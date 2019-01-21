До 1 трлн тенге уменьшен долг группы компаний "Самрук-Казына"

Стоит отметить, что доходность Фонда увеличена до 30% путем инвестиций в ноты Национального банка.

Председатель правления АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" Ахметжан Есимов подвел итоги деятельности группы компаний фонда за прошлый год, передает корреспондент Zakon.kz.

"В целом наблюдается положительная динамика роста. По всем основным показателям обеспечено выполнение плановых индикаторов и превышение уровня 2017 года, а по объемам переработки нефтепродуктов, производства электроэнергии и добычи угля превышение составило 10% и более", - сказал Есимов на совещании.

При этом он отметил, что была проведена большая работа по обеспечению финансовой устойчивости дочерних компаний, что позволило уменьшить долг группы компаний фонда до 1 трлн тенге.

"Доходность фонда увеличена до 30% путем инвестиций в ноты Национального банка. В свою очередь внешний долг сократился на 3,2 млрд долларов (с 18,5 до 15,3 млрд), с 331 до 66 млрд тенге или на 80% снижен объем просроченной дебиторской задолженности. По итогам прошлого года наблюдается рост по ключевым финансовым показателям. По имеющимся оперативным данным, доход от основной деятельности вырос к уровню прошлого года на 31% и составил более 8,3 трлн тенге", - сообщил глава "Самрук-Казына".

Он добавил, что объем чистого дохода возрос на 37%, до 821 млрд тенге, а операционная прибыль превысила более 1 трлн тенге.

"Казмунайгаз" погасил еврооблигации на 1,6 млрд долларов и успешно провел сделку по управлению обязательствами на 3,2 млрд долларов. Существенно улучшил свои показатели "Самрук Энерго", в том числе сократив долги компании на 50 млрд тенге. Указанные меры позволили вывести "Казмунайгаз" и "Самрук Энерго" из "красной зоны" финансового риска. Как вы знаете, в начале прошлого года в зоне риска находились три компании. Теперь осталась одна", - констатировал Есимов.

Также председатель правления фонда проинформировал, что в рамках комплексной программы приватизации осуществлен выход из 31 актива. Объем средств, поступивших от приватизации, составил более 230 млрд тенге.

"Одним из значимых событий прошлого года стал вывод акций "Казатомпрома" на международное IPO, это позволило привлечь 451 млн долларов, которые полностью направлены в Национальный фонд страны. В положительный актив прошедшего года можно отнести начало и завершение крупных, значимых для страны проектов. В рамках реализации Пяти инициатив главы государства начато строительство газопровода "Сарыарка", который позволит охватить 171 населенный пункт численностью 1,7 млн человек; приобретено 75% акций Кселл", - сказал он.

По его словам, после публичного объявления о сделке зафиксирован рост стоимости акций Казахтелекома на 10-15%. Также завершена модернизация всех трех НПЗ.

"Это позволило обеспечить полную потребность внутреннего рынка в высококачественных нефтепродуктах стандарта ЕВРО-4, ЕВРО-5. Введен в эксплуатацию порт "Курык" с автомобильным сегментом паромного комплекса. Привлечены такие стратегические партнеры и инвесторы как Xiamen, Borealis, NORINCO. Проведена комплексная работа по совершенствованию системы закупок. Это позволило достичь экономии в сумме более 121 млрд тенге, что способствовало созданию в Казахстане не имеющих аналогов производств, с созданием новых рабочих мест", - уточнил Есимов.

Кроме того, в рамках реализации поручения главы государства по поддержке малого и среднего бизнеса более чем в 10 раз сокращены внутрихолдинговые закупки.

"Это позволило не только передать в конкурентную среду более 309 млрд тенге закупок, но и способствовало участию в закупках группы фонда 8 тысяч субъектов предпринимательства. А наши компании сэкономили более 22 млрд тенге. В целом, на мой взгляд, несмотря на то что год не был легким, тем не менее, удалось решить ряд существенных и болезненных вопросов. Положительные результаты прошлого года создали хороший фундамент для решения других насущных вопросов нового года", - заключил Есимов.

Оксана Скибан, Астана

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