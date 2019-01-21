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Население Китая выросло на 5,3 млн человек

В 2018 году в стране родились 15,23 млн человек, умерли — 9,93 млн.

Фото : "Эксперт"21 января 2019, 12:50

В 2018 году население континентального Китая выросло до 1,395 млрд человек. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Государственное статистическое управление КНР.

По сравнению с 2017 годом население возросло на 5,3 млн человек.

Отмечается, что в 2018 году в стране родились 15,23 млн человек, умерли — 9,93 млн. Естественный прирост населения составил 3,81 на тысячу человек, указывает статистическое управление. Численность трудоспособного населения в возрасте от 16 до 59 лет достигла 897,29 млн человек.

Стоит отметить, что в 2018 году темпы роста ВВП в Китае составили 6,6%, что является самым низким показателем с 1990 года. В прошедшем году ВВП КНР составил 90,03 трлн юаней. Реальный располагаемый доход на душу населения вырос на 8,7% по сравнению с 2017 годом — до 28228 юаней. Индекс потребительских цен вырос на 2,1%.


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