Население Китая выросло на 5,3 млн человек
В 2018 году в стране родились 15,23 млн человек, умерли — 9,93 млн.
Фото : "Эксперт"21 января 2019, 12:50
В 2018 году население континентального Китая выросло до 1,395 млрд человек. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Государственное статистическое управление КНР.
По сравнению с 2017 годом население возросло на 5,3 млн человек.
Отмечается, что в 2018 году в стране родились 15,23 млн человек, умерли — 9,93 млн. Естественный прирост населения составил 3,81 на тысячу человек, указывает статистическое управление. Численность трудоспособного населения в возрасте от 16 до 59 лет достигла 897,29 млн человек.
Стоит отметить, что в 2018 году темпы роста ВВП в Китае составили 6,6%, что является самым низким показателем с 1990 года. В прошедшем году ВВП КНР составил 90,03 трлн юаней. Реальный располагаемый доход на душу населения вырос на 8,7% по сравнению с 2017 годом — до 28228 юаней. Индекс потребительских цен вырос на 2,1%.
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