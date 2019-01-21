Новый рекорд Казахстана установили на турнире Ольги Рыпаковой

Соревнование прошло в закрытых помещениях.

В Усть-Каменогорске завершился международный турнир по легкой атлетике на призы Ольги Рыпаковой, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет Казахстана.

Главным героем турнира стал наш соотечественник Михаил Литвин, установивший новое высшее достижение Казахстана.

"Спортсмен одержал победу в беге на 400 метров. Его финишное время - 46.26 - стало новым рекордом Казахстана (в помещении). Ниже представлены все победители соревнований",– сообщили в НОК РК.

Остальные результаты выглядят следующим образом.

Мужчины

60 метров - Смелык Сергий (Украина) - 6.79

400 метров - Литвин Михаил (Казахстан) - 46.26

800 метров - Ахмадалиев Хуршид (Узбекистан) - 1:52.58

3000 метров - Шэдрак Коеч (Казахстан) - 8:21.82

Бег с барьерами

60 метров - Чорномаз Богдан (Украина) - 7.88

Прыжки с шестом - Полянский Данил (Казахстан) - 5.35 м.

Прыжки в длину - Муаммер Демир (Турция) - 7.37 м.

Тройной прыжок - Агасян Левон (Армения) - 16.63 м.

Женщины

60 метров - Сафронова Ольга (Казахстан) - 7.36

400 метров - Михина Элина (Казахстан) - 54.91

Бег с барьерами

60 метров - Чубковоцова Анна (Украина) - 8.27

Прыжки в высоту - Садуллаева Сафина (Узбекистан) - 1.92 м.

Прыжки с шестом - Иванова Полина (Казахстан) - 3.90 м.

Тройной прыжок - Эктова Ирина (Казахстан)- 13.38 м.

Эстафета 4х200 Mix - сборная Казахстана (Анна Буланова, Ольга Сафронова, Данил Соколов, Владислав Григорьев) - 1:30.93

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