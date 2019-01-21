Нигматулин принял посла Кыргызстана в Казахстане

В ходе встречи спикер Мажилиса отметил приверженность нашей страны курсу на развитие традиционно братских отношений с Кыргызстаном и намерение продолжить активное углубление и расширение партнерства двух стран.

Председатель Мажилиса Парламента РК Нурлан Нигматулин принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики в Казахстане Жээнбека Кулубаева, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Пресс-службу Мажилиса.

В ходе встречи спикер Мажилиса отметил приверженность нашей страны курсу на развитие традиционно братских отношений с Кыргызстаном и намерение продолжить активное углубление и расширение партнерства двух стран.

Нурлан Нигматулин подчеркнул, что благодаря совместной работе, основанной на взаимопонимании президентов Казахстана и Кыргызстана Нурсултана Назарбаева и Сооронбая Жээнбекова, страны достигли высоких результатов в укреплении двустороннего и многостороннего взаимодействия. При этом председатель Мажилиса выразил уверенность, что реализация достигнутых главами двух государств договоренностей позволит вывести казахстанско-кыргызское сотрудничество на более высокий уровень.

По словам спикера Мажилиса, укреплению добрососедских отношений способствует и Договор о демаркации казахстанско-кыргызской государственной границы, ратифицированный Кыргызстаном в январе т.г.

Как отметил в свою очередь посол Кыргызстана Жээнбек Кулубаев, уровень двусторонних отношений между Казахстаном и Кыргызстаном должен быть примером для всех стран как образец добрососедского, братского взаимодействия и стратегического партнерства.

Подчеркнув динамику встреч лидеров двух государств Нурсултана Назарбаева и Сооронбая Жээнбекова в прошлом году, дипломат выразил уверенность, что все двусторонние вопросы, и в политической, и в экономической, и культурно-гуманитарной сферах, и впредь будут получать свое развитие, поскольку есть полное взаимопонимание. При этом Жээнбек Кулубаев отметил огромный потенциал двусторонних отношений.

Председатель Мажилиса подчеркнул важность расширения и межпарламентского сотрудничества. Как отметил Нурлан Нигматулин, между парламентами двух стран действует Межпарламентский совет, казахстанские и кыргызские депутаты тесно взаимодействуют в рамках МПА СНГ, ПА ОДКБ, ТюркПА и других парламентских структур.

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