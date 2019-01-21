Назначен заместитель акима Уральска

Им стал Бакытжан Нарымбетов.

У акима города Уральска новый заместитель. Им стал Бакытжан Нарымбетов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЗКО.

"По решению конкурсной комиссии на должность заместителя акима города Уральска назначен Нарымбетов Бакытжан Хаберович", - сказано в сообщении.

Бакытжан Нарымбетов родился в 1986 году. ·

Окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби (2007), специальность "Философия и политология", а также Национальную школу государственной политики Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан (2012), магистр социальных наук.

Работал в неправительственных организациях (2007-2013); главным инспектором, руководителем отдела информационно-аналитической работы и международного сотрудничества аппарата акима Уральска (2013-2014); руководил Уральским городским отделом внутренней политики (11.2014-04.2016); Управлением внутренней политики Западно-Казахстанской области (01.2017-03.2018). Последняя должность: заместитель председателя Комитета по делам гражданского общества Министерства по делам религий и гражданского общества РК (с 03.2018).

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