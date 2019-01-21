Проект Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся ЕАЭС прошел согласование

Министр ЕЭК отметил необходимость скорейшего принятия документа в интересах граждан государств Союза.

Завершилось согласование проекта Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся ЕАЭС. Об этом сообщил член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тимур Жаксылыков на встрече с заместителями руководителей уполномоченных в сфере пенсионного обеспечения органов государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передает Zakon.kz со ссылкой на ЕЭК.

"Внутригосударственное согласование проекта Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств ЕАЭС завершилось. В ближайшее время проект будет рассмотрен Коллегией и Советом ЕЭК, после чего его направят сторонам для проведения внутригосударственных процедур, необходимых для подписания", – заявил Тимур Жаксылыков.

Министр ЕЭК также отметил необходимость скорейшего принятия документа в интересах граждан государств Союза.

Соглашение предусматривает, что пенсионное обеспечение трудящихся будет осуществляться на равных с гражданами государства трудоустройства условиях, независимо от того, в какой стране Союза они работали. Предполагается, что каждое государство будет платить за периоды стажа работы на своей территории.

"Каждое государство будет определять право на пенсию, и исчислять ее размер в соответствии со своим национальным законодательством. При этом для определения права на пенсию предусмотрено суммирование страхового стажа за весь период трудовой деятельности на территории ЕАЭС", – подчеркнул министр ЕЭК.

Он добавил, что соглашение также позволит решить вопрос экспорта пенсий и учета стажа работы в другом государстве ЕАЭС. Документ будет способствовать повышению уровня социальной защищенности граждан Союза.

Участники встречи обсудили основные положения проекта соглашения с учетом национальных особенностей систем пенсионного обеспечения и выразили готовность завершить работу в кратчайшие сроки.

Проект Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов Евразийского экономического союза разработан ЕЭК совместно со странами ЕАЭС в соответствии с пунктом 3 статьи 98 Договора о Евразийском экономическом союзе.

Основной целью проекта соглашения является формирование, сохранение и реализация пенсионных прав трудящихся на тех же условиях и в том же порядке, что и для граждан государства трудоустройства, решение вопросов, связанных с назначением и экспортом пенсий трудящихся, а также развитие сотрудничества в сфере пенсионного обеспечения между государствами-членами.

Распоряжением Коллегии Комиссии от 26 июня 2018 года № 112 проект соглашения был направлен в государства-члены для проведения внутригосударственного согласования, которое было завершено 29 декабря 2018 года.

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