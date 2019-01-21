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В Москве бизнесмен отбился от похитителей и расстрелял их автомобиль

С предпринимателя требовали выкуп в 20 млн рублей, однако он смог сесть в свой бронированный автомобиль и отбиться от похитителей.

Фото : Sputnik Армения21 января 2019, 14:42

В Москве похитители вместо выкупа получили жесткий отпор от местного крупного бизнесмена. Мужчина смог протаранить автомобиль преступников и расстрелять нападавших, передает РенТВ.

Ночью 20 января очевидцы сообщили в полицию о стрельбе. Прибывшие на место правоохранители выяснили, что трое неизвестных подошли к автомобилю Porsche Cayenne, которым управлял мужчина 1989 года рождения, насильно посадили его в ВАЗ-21144 и на двух машинах уехали на территорию Московской области. По предварительным данным водителем Porsche Cayenne оказался коммерческий директор холдинга по производству специальных оптических систем В. Васюков. Злоумышленники угрожали ему и вымогали 20 млн рублей.

После этого преступники поехали с Васюковым к нему домой для передачи денег. Коммерческий директор зашел в гараж, сел в "Гелендваген", выехал на улицу, совершил наезд на припаркованные "Жигули", после чего открыл стрельбу в сторону водителя. Пострадавший получил огнестрельное ранение в ногу, был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи, после чего его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Сопровождавшие его неустановленные лица скрылись на Porsche Cayenne.


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