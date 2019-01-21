Разработан мастер-план по развитию горного кластера Алматы и области

В рамках мастер-плана предусматривается развитие 470 км горных троп, 85 км велосипедных троп, 45 км конных маршрутов и 250 км лыжных трасс, что в 6 раз больше текущей протяженности трасс.

С целью развития туристской отрасли по заказу акимата Алматы австрийской компанией "Master Concept" разработан мастер-план по развитию горного кластера вокруг мегаполиса и алматинской агломерации до 2030 года, который охватывает все горные локации региона, в т.ч. Тургень, Ак Булак, Oi-Qaragai Lesnaya Skazka, Табаган, Бутаковка, Пионер, Кок-Жайлау, Шымбулак и Каскелен, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

По словам генерального директора компании "Master Concept" Гернота Ляйтнера, горный кластер алматинского региона имеет огромный туристический потенциал. В рамках разработанного мастер-плана предусматривается развитие 470 км горных троп, 85 км велосипедных троп, 45 км конных маршрутов и 250 км лыжных трасс, что в 6 раз больше текущей протяженности трасс.

В ходе рабочего объезда аким Алматы Бауыржан Байбек осмотрел все горные локации региона и провел выездное совещание совместно с руководством акимата Алматинской области.

Акимом Алматы поручено проработать вопрос по передаче в коммунальную собственность города горнолыжной базы "ЦСКА" для дальнейшей организации общедоступного спортивно-семейного курорта в пределах мегаполиса. Кроме того, в целях популяризации горного туризма Бауыржан Байбек поручил организовать пригородные перевозки до горных курортов "Пионер" и "Oi-Qaragai Lesnaya Skazka". Новый автобусный маршрут будет ходить три раза в неделю (пятница - суббота – воскресенье) с интервалом каждые 2–3 часа.

Стоит отметить, что в разработке мастер-плана по развитию горного кластера в рамках подписанного меморандума участвовали акиматы Алматы и Алматинской области, Иле-Алатауский национальный парк, компании "Kazakh Tourism" и "Master Concept". В группу по обсуждению концепции мастер-плана вошли представители госорганов, международных компаний в области туризма, общественных фондов, туристских ассоциаций, вузов и федерации спортивного туризма.

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