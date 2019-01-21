В "Самрук-Казына" улучшили систему госзакупок и тендеров

Сегодня фонд также ориентирован на заключение оff-take контрактов с казахстанскими предприятиями.

Управляющий директор-руководитель секретариата фонда "Самрук-Казына" Алишер Пирметов рассказал, что по итогам прошлого года за счет совершенствования системы госзакупок группе компаний удалось достичь годовой экономии в объеме 121 млрд тенге, передает корреспондент Zakon.kz.

"По группе компании по итогам 2018 года достигнута экономия по итогам проведенных закупок на сумму 121 млрд тенге. Достаточно внушительная цифра. Этого удалось достичь за счет четкого планирования, проведения глубоких маркетинговых анализов при формировании плановых закупок на приобретение товаров работы и услуг. Я хотел бы добавить, что прошлый год ознаменовался принятием двух стратегических важных решений. Это более чем 10 раз мы сократили объем внутрихолдинговых закупок. Это те закупки, которые компании осуществляли между собой без создания соответствующей конкурентной среды. По четырем с лишним тысяч позициям товаров, работ и услуг мы эти закупки передали в конкурентную среду, то есть доступ к этим закупкам на сумму 309 млрд тенге получили субъекты малого и среднего бизнеса", - сказал он на пресс-конференции.

В то же время, по его словам, эти объемы были распределены по итогам тендеров более чем между 80 тысячами субъектов МСБ.

"Там, где практически экономии у нас не было, группа компаний фонда "Самрук-Казына" достигла экономии в 22 млрд тенге по этим закупкам. Мы ожидаем по предварительным данным, что эти 8 тысяч субъектов МСБ, которые получили дополнительные объемы закупок, заплатят в госбюджет налогов и отчислений - порядка 16 млрд тенге. То есть это еще положительно способствовало и созданию новых рабочих мест, более стабильной работе наших субъектов МСБ", - подчеркнул Пирметов.

Другое ключевое решение, которое было принято в прошлом году - это подписание оff-take контрактов с казахстанскими предприятиями.

"Что предусматривает оff-take контракт? Мы отобрали порядка 200 позиций товаров, которые до сих пор в Казахстане не производились и не производятся. Закуп этого товара осуществляет за рубежом. То есть средства группы компаний всегда уходили за рубеж и мы фактически инвестировали иностранное производство. По этому перечню в прошлом году, к примеру, по проекту создания производства силовых трансформаторов мы подписали контракт. В рамках этого договора запустили новое производство в Южно-Казахстанской области. Инвестировали порядка 56 млн долларов. Сегодня в Казахстане есть производство, которого ранее не было. Теперь мы свои средства никуда не направляем, они вкладываются здесь. Создано более 220 рабочих мест, что является положительным эффектов, вдобавок у нас еще будут и налоговые платежи", - привел он пример.

Как признал управляющий директор, система закупок и тендеров "вызывает очень много вопросов", поэтому фонд работает над упрощением этих процедур.

"Конечно, системы закупок, тендеров - достаточно сложная, и вызывает очень много вопросов. В связи с этим мы совершенствуем информационную систему электронных закупок ИСЭЗ 2.0, мы ее запустили в конце года, но у нас есть на сегодня уже факты, когда предприниматели в течении одного дня по итогам закупок могут подписывать договора. То есть уже нет необходимости бегать по кабинетам, согласовывать, собирать кучу виз под договорами. И практически в 2 раза мы сократили сроки проведения тендеров. Если ранее руководители компаний ссылаясь, что тендера – это долго и сложно, но сейчас практика показывает, что тендера дают в 6 раз больше экономии, чем закупки из одного источника. Поэтому мы будем работать дальше с акцентом на проведение тендеров, потому что они считаются наиболее прозрачными и эффективными", - заключил Пирметов.

Оксана Скибан, Астана.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!