В Таджикистане наложили табу на откровенные сцены в фильмах

Руководство ТВ считает такие сцены безнравственными и порочащими национальные ценности.

Отныне государственные телеканалы Таджикистана будут тщательно просматривать все фильмы перед показом и вырезать кадры с откровенными сценами, передает Таджикское телеграфное агентство.

Руководство ТВ считает такие сцены безнравственными и порочащими национальные ценности.

Заместитель председателя комитета по телевидению и радиовещанию Таджикистана Махмадшариф Бобозода отметил, что запрет на демонстрацию откровенных сцен в фильмах, которые транслируют по гостелеканалам, связан с предотвращением пропаганды чужой культуры и уважением национальных традиций.

Еще год назад киностудия "Таджикфильм" предложила вырезать откровенные сцены из отечественных и зарубежных фильмов перед выходом на экраны страны и показом по местным телеканалам.

Как сообщил источник, специальный пункт о защите нравственности в кинокартинах внесен в одобренный правительством Таджикистана новый устав "Таджикфильма". Согласно документу, киностудия наделяется правом не допускать к показу любые физические прикосновения и даже безобидные "постельные сцены".

Но таджикский режиссёр Искандар Усмон не видит смысла в этих мерах. По его мнению, "операции" по вырезанию каких-либо кадров из фильмов противоречат закону об интеллектуальной собственности. Кроме того, сейчас в Интернете много откровенных фильмов, которые при желании может посмотреть любой зритель, уверен он.

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