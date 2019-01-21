Какие нарушения в работе банков выявил Нацбанк
В течение 2018 года в отношении банков по итогам рассмотрения обращений потребителей финансовых услуг применено 275 мер воздействия.
Национальный банк по итогам 2018 года провел мониторинг и анализ допущенных банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, нарушений прав и законных интересов потребителей финансовых услуг, передает Zakon.kz.
Так, в течение 2018 года в отношении банков по итогам рассмотрения обращений потребителей финансовых услуг применено 275 мер воздействия, из них:
- 167 ограниченных мер воздействия (письменных предписаний - 158, письменных предупреждений – 9);
- 108 административных штрафов.
"В 2018 году наблюдается увеличение количества принятых мер по сравнению с 2016 и 2017 годами в 2,9 и 2,4 раза соответственно. Развитие рынка банковских услуг способствует росту доли физических лиц в их потреблении. В связи с чем, в целях защиты прав потребителей финансовых услуг (граждан) Национальным Банком вносятся соответствующие поправки в законодательство РК и осуществляется контроль за их выполнением, а также выявляются нарушения со стороны поставщиков банковских услуг в рамках рассмотрения жалоб и обращений граждан", - говорится в сообщении.
Результаты проведенного анализа показали, что банками в большинстве случаев, не соблюдаются следующие порядки, установленные банковским законодательством РК и нормативными правовыми актами Нацбанка, которые связаны с осуществлением:
- обслуживания банковских займов;
- платежей и переводов денег;
- обслуживания банковских счетов.
По порядку обслуживания банковского займа выявлены нарушения, касающиеся:
- необоснованного требования погашения задолженности по займу;
- несоблюдения порядка формирования кредитного досье;
- необоснованного отказа в предоставлении информации о сумме задолженности по займу;
- информирования клиента об отказе в выдаче банковского займа без указания причин;
- несоблюдения порядка реализации заложенного имущества (ипотеки) во внесудебном порядке;
- предоставления недостоверных сведений по заемщику в кредитное бюро;
- несоблюдения сроков, а также порядка уведомления заемщика о просроченной задолженности, о необходимости внесения платежей, а также последствиях невыполнения заемщиком обязательств;
- неправомерного взимания комиссии за выдачу справки о наличии ссудной задолженности;
- превышения размера неустойки (штрафа, пени) за нарушение обязательства по возврату суммы займа;
- утери оригиналов правоустанавливающих документов на имущество, являющееся обеспечением по договору банковского займа;
- невыполнения обязанности по указанию ставки вознаграждения в достоверном, годовом, эффективном, сопоставимом исчислении в договорах, заключаемых с клиентами;
- утери оригиналов документов по договору банковского займа из кредитного досье;
- предоставления недостоверных сведений по заемщику в кредитное бюро;
- отсутствия согласия субъекта кредитной истории на предоставление информации о нем в кредитное бюро;
- неполного рассмотрения обращения заемщика и предоставления пояснений о возникновении задолженности по займу;
- непредставления заемщику расчета годовой эффективной ставки вознаграждения;
- несоблюдения внутренних документов банка по вопросам обслуживания банковского займа;
- нарушения порядка бухгалтерского учета залогового имущества;
- отсутствия уведомления должника об уступке права требования по договору банковского займа;
- непредставления ответов на обращения клиентов, в том числе заемщику на заявление о внесении изменений в условия договора банковского займа в связи с наступлением просрочки по обязательству;
- ненадлежащего хранения оригиналов правоустанавливающих документов на имущество, являющееся обеспечением по договору банковского займа (утеря);
- необоснованного требования банка к заемщику о досрочном возврате предмета займа;
- отсутствия регистрации в уполномоченном органе залогового имущества;
- несоблюдения порядка ведения документации по предоставленному кредиту, предусмотренного Правилами ведения документации по кредитованию.
По порядку осуществления платежей и переводов денег выявлены нарушения, касающиеся:
- исполнения платежных требований, согласно которому платежные требования на взыскание просроченной задолженности по займу необходимо исполнять в пределах 50% от суммы денег, находящейся на банковском счете физического лица, и/или от суммы, поступившей на банковский счет;
- неправомерного наложения ареста на банковский счет клиента;
- необоснованного взыскания денег с банковского счета клиента;
- исполнения указания по платежу и (или) переводу денег, в случаях наличия оснований для отказа в исполнении указания;
- несвоевременного исполнения указаний по платежу и (или) переводу денег в нарушение сроков, установленных законодательством о платежах и платежных системах;
- необоснованного/ несвоевременного отказа в исполнении платежного документа;
- предъявления одновременно нескольких платежных требований к банковским счетам заемщиков для взыскания просроченной задолженности по займу;
- несоблюдения очередности изъятия денег с текущих счетов, предусмотренной гражданским законодательством Республики Казахстан.
По порядку обслуживания банковских счетов выявлены нарушения, касающиеся:
- несоблюдения условий договора банковского вклада в части порядка возврата вклада;
- несоблюдения порядка хранения документов, находящихся в досье клиента по договору текущего счета;
- установления кредитного лимита по банковскому счету клиента при отсутствии договора банковского займа;
- несоблюдения порядка открытия/закрытия банковских счетов;
- неправомерного наложения ареста на банковский счет клиента;
- отсутствия в банкомате камеры, позволяющей фиксировать лицо держателя платежной карточки;
- отсутствия мониторинга работы сети банкоматов (неисправность камеры видеонаблюдения);
- несанкционированных операций по снятию денег со сберегательных счетов вкладчиков;
- необоснованного перечисления денег с текущего счета клиента банка на банковский счет третьего лица;
- необоснованной блокировки платежной карточки клиента;
- увеличения в одностороннем порядке комиссии по оказываемым платежным услугам.
Количество мер (ограниченных мер воздействия и санкций (штрафов), принятых в отношении банков в 2018 году:
В 2018 году общая сумма административных штрафов, наложенных на банки за нарушения, по которым предусмотрена административная ответственность, составила 69 млн 836 тыс. тенге, в том числе (в тенге):
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