Какие нарушения в работе банков выявил Нацбанк

В течение 2018 года в отношении банков по итогам рассмотрения обращений потребителей финансовых услуг применено 275 мер воздействия.

Национальный банк по итогам 2018 года провел мониторинг и анализ допущенных банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, нарушений прав и законных интересов потребителей финансовых услуг, передает Zakon.kz.

Так, в течение 2018 года в отношении банков по итогам рассмотрения обращений потребителей финансовых услуг применено 275 мер воздействия, из них:

- 167 ограниченных мер воздействия (письменных предписаний - 158, письменных предупреждений – 9);

- 108 административных штрафов.

"В 2018 году наблюдается увеличение количества принятых мер по сравнению с 2016 и 2017 годами в 2,9 и 2,4 раза соответственно. Развитие рынка банковских услуг способствует росту доли физических лиц в их потреблении. В связи с чем, в целях защиты прав потребителей финансовых услуг (граждан) Национальным Банком вносятся соответствующие поправки в законодательство РК и осуществляется контроль за их выполнением, а также выявляются нарушения со стороны поставщиков банковских услуг в рамках рассмотрения жалоб и обращений граждан", - говорится в сообщении.

Результаты проведенного анализа показали, что банками в большинстве случаев, не соблюдаются следующие порядки, установленные банковским законодательством РК и нормативными правовыми актами Нацбанка, которые связаны с осуществлением:

- обслуживания банковских займов;

- платежей и переводов денег;

- обслуживания банковских счетов.

По порядку обслуживания банковского займа выявлены нарушения, касающиеся:

- необоснованного требования погашения задолженности по займу;

- несоблюдения порядка формирования кредитного досье;

- необоснованного отказа в предоставлении информации о сумме задолженности по займу;

- информирования клиента об отказе в выдаче банковского займа без указания причин;

- несоблюдения порядка реализации заложенного имущества (ипотеки) во внесудебном порядке;

- предоставления недостоверных сведений по заемщику в кредитное бюро;

- несоблюдения сроков, а также порядка уведомления заемщика о просроченной задолженности, о необходимости внесения платежей, а также последствиях невыполнения заемщиком обязательств;

- неправомерного взимания комиссии за выдачу справки о наличии ссудной задолженности;

- превышения размера неустойки (штрафа, пени) за нарушение обязательства по возврату суммы займа;

- утери оригиналов правоустанавливающих документов на имущество, являющееся обеспечением по договору банковского займа;

- невыполнения обязанности по указанию ставки вознаграждения в достоверном, годовом, эффективном, сопоставимом исчислении в договорах, заключаемых с клиентами;

- утери оригиналов документов по договору банковского займа из кредитного досье;

- предоставления недостоверных сведений по заемщику в кредитное бюро;

- отсутствия согласия субъекта кредитной истории на предоставление информации о нем в кредитное бюро;

- неполного рассмотрения обращения заемщика и предоставления пояснений о возникновении задолженности по займу;

- непредставления заемщику расчета годовой эффективной ставки вознаграждения;

- несоблюдения внутренних документов банка по вопросам обслуживания банковского займа;

- нарушения порядка бухгалтерского учета залогового имущества;

- отсутствия уведомления должника об уступке права требования по договору банковского займа;

- непредставления ответов на обращения клиентов, в том числе заемщику на заявление о внесении изменений в условия договора банковского займа в связи с наступлением просрочки по обязательству;

- ненадлежащего хранения оригиналов правоустанавливающих документов на имущество, являющееся обеспечением по договору банковского займа (утеря);

- необоснованного требования банка к заемщику о досрочном возврате предмета займа;

- отсутствия регистрации в уполномоченном органе залогового имущества;

- несоблюдения порядка ведения документации по предоставленному кредиту, предусмотренного Правилами ведения документации по кредитованию.

По порядку осуществления платежей и переводов денег выявлены нарушения, касающиеся:

- исполнения платежных требований, согласно которому платежные требования на взыскание просроченной задолженности по займу необходимо исполнять в пределах 50% от суммы денег, находящейся на банковском счете физического лица, и/или от суммы, поступившей на банковский счет;

- неправомерного наложения ареста на банковский счет клиента;

- необоснованного взыскания денег с банковского счета клиента;

- исполнения указания по платежу и (или) переводу денег, в случаях наличия оснований для отказа в исполнении указания;

- несвоевременного исполнения указаний по платежу и (или) переводу денег в нарушение сроков, установленных законодательством о платежах и платежных системах;

- необоснованного/ несвоевременного отказа в исполнении платежного документа;

- предъявления одновременно нескольких платежных требований к банковским счетам заемщиков для взыскания просроченной задолженности по займу;

- несоблюдения очередности изъятия денег с текущих счетов, предусмотренной гражданским законодательством Республики Казахстан.

По порядку обслуживания банковских счетов выявлены нарушения, касающиеся:

- несоблюдения условий договора банковского вклада в части порядка возврата вклада;

- несоблюдения порядка хранения документов, находящихся в досье клиента по договору текущего счета;

- установления кредитного лимита по банковскому счету клиента при отсутствии договора банковского займа;

- несоблюдения порядка открытия/закрытия банковских счетов;

- неправомерного наложения ареста на банковский счет клиента;

- отсутствия в банкомате камеры, позволяющей фиксировать лицо держателя платежной карточки;

- отсутствия мониторинга работы сети банкоматов (неисправность камеры видеонаблюдения);

- несанкционированных операций по снятию денег со сберегательных счетов вкладчиков;

- необоснованного перечисления денег с текущего счета клиента банка на банковский счет третьего лица;

- необоснованной блокировки платежной карточки клиента;

- увеличения в одностороннем порядке комиссии по оказываемым платежным услугам.

Количество мер (ограниченных мер воздействия и санкций (штрафов), принятых в отношении банков в 2018 году:

В 2018 году общая сумма административных штрафов, наложенных на банки за нарушения, по которым предусмотрена административная ответственность, составила 69 млн 836 тыс. тенге, в том числе (в тенге):

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