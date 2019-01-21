Нурмагомедов признался, что не осилил бы боя с Головкиным или "Канело"

Эти парни настоящие звери - Хабиб.

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, комментируя потенциальных соперников из мира бокса, оценил вероятность поединка с казахстанцем Геннадием Головкиным, передает Sports.kz.

"Если говорить о соперничестве с молодыми львами в боксе, то, конечно, это было бы сложно для меня. Если говорить о „Канело“ или Головкине. Эти парни настоящие звери. Но Мэйвезер сейчас стар, ему 41-42 года. Но он очень известен. Мы можем поймать очень крупную рыбу. Почему нет? Он слишком стар и слишком мал. Бой с ним был бы умным решением для моего будущего. Для наследия и денег, для фанатов - всюду", - сказал Нурмагомедов.

Хабиб Нурмагомедов провел свой последний бой 6 октября 2018 года на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Там он победил ирландца Конора Макгрегора. Незадолго до этого, на той же арене, Геннадий Головкин потерпел первое поражение в профессиональной карьере, уступив Саулю Альваресу раздельным решением.

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