Возобновлено движение на трассе "Алматы - Усть-Каменогорск" в ВКО

В настоящее время дорога расчищена, автомобили и автобусы продолжили свой путь в сторону Аягоза и Алматы.

Как в ВКО спасали людей из снежного плена, и обстановке на сегодняшний день, рассказали в Региональной службе коммуникаций члены штаба по недопущению ЧС. В качестве спикеров выступили руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, представители департамента ЧС, ТОО "Казавтодор", АО "КазАвтоЖол", сообщает Zakon.kz со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

По их словам, несмотря на то, что департамент по ЧС оповестил жителей ВКО по SMS-рассылке о том, что ожидается сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду, водители выехали на трассу. Из-за сильной метели и плохой видимости на автомобильной дороге республиканского значения "Алматы - Усть-Каменогорск" образовался затор. Изначально в снежном плену оказалось 8 автомобилей.

Как отметил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Нуржан Жумадилов, в 5 часов утра из села Урджар выехало две единицы снегоочистительной техники ТОО "Казавтодор". В это же время на место прибыли представители департамента ЧС Урджарского района. Люди отказались от эвакуации в надежде, что после расчистки дорог можно будет продолжить свой путь.

Тем временем все больше машин оказывалось в западне – подъезжали с Алматинской области, Урджара, Аягоза. Автомобили становились в несколько рядов, а вдоль них начали образовываться сугробы. Проезжая часть сузилась. Это усложнило работу дорожной техники. Таким образом, в 12 часов дня было принято решение о закрытии дороги.

В целях недопущения чрезвычайных ситуаций создан оперативный штаб во главе с заместителем акима области Сериком Актановым. Были задействованы все службы: управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог, департамент чрезвычайных ситуаций, управление мобилизационной подготовки, представители ТОО "Казавтодор, АО "КазАвтоЖол", акиматы Урджарского и Аягозского районов.

Дополнительная снегоочистительная техника пришла на помощь из Аягоза и Усть-Каменогорска. В это время акимат Урджарского района организовал вывоз и эвакуацию людей, которые находились в заторе.

"Всего было эвакуировано 312 человек. Жители села Таскескен проявили прекрасное гостеприимство. В своих домах они разместили 60 человек. 28 человек спаслись из снежного плена в больнице села Таскескен, 40 – в школе имени И. Алтынсарина, 55 - в школе им. Актамберды, 19 - в колледже, 70 - в кафе. 40 человек смогли поехать в Урджар и добрались до дома самостоятельно. Однако 197 заложников метели отказались от эвакуации. Акимат Урджарского района организовал питание. Кроме этого, нуждающиеся водители получили дополнительное дизельное топливо. Шесть автобусов, где находилось 150 человек, оказались в западне в Аягозском районе. Акимат Аягозского района предоставил людям горячее питание. Все пассажиры были размещены в гостинице и детско-юношеской спортивной школе", – рассказал Нуржан Жумадилов.

По его словам, в настоящее время дорога расчищена, автомобили и автобусы продолжили свой путь в сторону Аягоза и Алматы. В течение нескольких часов все машины будут двигаться по дальнейшим направлениям. После обеда движение откроется полностью.

Кроме того, как отметил заместитель начальника ДЧС ВКО Александр Ломыгин, силы и средства департамента чрезвычайных ситуаций будут сопровождать колонну автомобилей до Аягоза.

Ранее сообщалось, что в снежном плену на трассе республиканского значения "Алматы - Усть-Каменогорск" оказались семь автобусов, восемь ГАЗелей, 45 грузовых и 30 легковых автомобилей.

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