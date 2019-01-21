Мнангагва: Зимбабве находится на той стадии, на которой Казахстан был 20 лет назад

Эммерсон Мнангагва выразил заинтересованность в использовании казахстанского опыта в развитии и модернизации национальной экономики.

Президенты Казахстана и Зимбабве подвели итоги состоявшейся в Акорде встречи, передает Zakon.kz.

Выступая перед представителями СМИ, глава государства подчеркнул, что текущий визит является первым с момента установления дипломатических связей между Казахстаном и Зимбабве в 1992 году.

- Сегодняшняя встреча имеет историческую значимость в процессе укрепления отношений между двумя странами, а также между регионами Центральной Азии и Южной Африки, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана отметил, что в ходе двусторонних переговоров были достигнуты договоренности по поддержке политического диалога и расширению торгового сотрудничества.

- Наряду с этим, имеются перспективы для налаживания отношений на отдельных направлениях. Наши страны в некоторой степени похожи. Зимбабве, как и Казахстан, очень богат своими недрами. Наше сельское хозяйство также развивается аналогичным образом. Казахстан готов рассмотреть вопросы сотрудничества и обмена опытом в горнодобывающей промышленности, поставки в Зимбабве продукции сельского хозяйства, - сказал глава государства.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев указал на существующие возможности взаимодействия в сфере добычи полезных ископаемых на территории Зимбабве.

Президент Казахстана также отметил наличие потенциала сотрудничества в модернизации транспортно-логистической сети Зимбабве и реализации совместных проектов в сфере переработки.

- По многим ключевым вопросам глобальной повестки наши взгляды совпадают. Мы ценим поддержку со стороны Хараре международных инициатив Казахстана, - сказал Глава государства.

Назарбаев подчеркнул, что в результате переговоров стороны подтвердили свое намерение продолжить совместную работу и налаженную практику взаимной поддержки в рамках Организации Объединенных Наций.

- Мы также договорились о тесном сотрудничестве в рамках Африканского Союза, в котором Казахстан является наблюдателем. В целом, первый официальный визит Эммерсона Мнангагвы в Астану подтвердил обоюдное стремление наших стран к развитию тесных отношений в различных областях, - указал Глава государства.

В завершение Президент Казахстана высказал уверенность в том, что достигнутые в ходе визита договоренности придадут позитивный импульс взаимодействию по широкому спектру направлений.

В свою очередь Эммерсон Мнангагва выразил заинтересованность в использовании казахстанского опыта в развитии и модернизации национальной экономики.

- Зимбабве находится на той стадии, на которой Казахстан был 20 лет назад. Нам необходимо учиться у дружественной страны тому, как она построила свою экономику в течение 27 лет. Мы восхищаемся вашими достижениями и стремимся к подобному пути развития, - сказал Эммерсон Мнангагва.

Кроме того, он указал на важность развития Зимбабве в качестве транспортно-логистического хаба Южной Африки по примеру Казахстана.

В завершение президент Зимбабве выразил поддержку международным инициативам нашей страны в сфере укрепления безопасности и построения мира без ядерного оружия.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!