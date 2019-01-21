Преступники уже задержаны и дают признательные показания.

Два разбоя с использованием медицинских масок совершены в Актау, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Мангистауской области.

Как сообщили в ведомстве, первое преступление было зарегистрировано 12 января 2019 года. В дежурную часть Управления полиции Актау поступило сообщение о том, что двое мужчин в медицинских масках совершили ограбление магазина, отобрав у продавца кошелек и сотовый телефон.

Также, 19 января на пульт оперативного дежурного УП Актау поступило сообщение о том, что в продуктовый магазин, расположенный в девятом микрорайоне, зашел неизвестный мужчина в медицинской маске и угрожая, потребовал выдать ему деньги из кассы. Получив активный отпор, подозреваемый скрылся с места происшествия.

Во время оперативно розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых, у которых изъяты вещественные доказательства, а также получены признательные показания. Данные факты зарегистрированы в ЕРДР УП Актау по ст.192 ч.2 УК РК (Разбой). Ведется досудебное расследование.

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