На сколько подешевеют комуслуги в Астане

Снижение тарифов произошло за электро-, тепло-, водоснабжение, а также за услуги канализации и вывоз мусора.

В понедельник 21 января в городском акимате состоялся брифинг, посвященный снижению тарифов на коммунальные услуги, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

Астанчане будут приятно удивлены, получив в начале февраля квитанции за услуги, предоставленные коммунальными предприятиями в январе. Снижение тарифов произошло за электро-, тепло-, водоснабжение, а также за услуги канализации и вывоз мусора.

Как сообщил руководитель отдела топливно-энергетических ресурсов городского управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства Максат Есмагулов, с 1 января в столице Казахстана тариф на электроснабжение (без НДС) для населения снизился на 9,3% (с 11,4 тенге до 10,33 тенге за кВт/ч), для юридических лиц на 9,18% (с 16,01 тенге до 14,54 тенге за кВт/ч).

Тариф на теплоснабжение (без НДС) для физических лиц снизился на 9,98% – с 2 304,82 тенге до 2 074,81 тенге за Гкал; для юридических лиц тариф остался без изменений.

На 10% снизился тариф на водоснабжение для населения – с 41,26 тенге до 37,13 тенге за кубометр (без НДС) и водоотведение (канализация) – с 34,81 тенге до 31,4 тенге за кубический метр.

Тарифы по вывозу твердо-бытовых отходов (ТБО) снизились на 5%: для благоустроенного сектора с 259,2 тенге до 246,2 тенге за человека; для частного сектора с 276 тенге до 262,2 тенге с человека.

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