Четыре транснациональные преступные группировки ликвидированы в Казахстане

Все ОПГ прикрывали свою деятельность игорным бизнесом.

Только за 2018 год в МВД поступило 70 заявлений от граждан о том, что в помещениях бинго-клубов под видом легальных тотализаторов осуществляются азартные игры (онлайн-казино, электронная рулетка, покер и др.), которые разрешены только на определенных территориях страны. 35 граждан обратились с целью запретить своим азартным родственникам посещать игорные заведения, передает Zakon.kz.

Посетителями данных заведений зачастую проигрываются крупные суммы денежных средств, являющиеся их заработной платой и которые не доходят до их семей, кроме того, заядлые игроки берут деньги в долг и оформляют кредиты, тем самым затягиваясь в денежную кабалу. Нередки случаи, когда игроманы после крупного проигрыша совершают преступления в надежде получить легкие деньги и возможность отыграться на них.

За последние два года только в Астане постоянными клиентами игорных заведений совершено 27 преступлений (1 убийство, 22 кражи, 2 грабежа и 2 разбойных нападения) на 14 объектах игорного бизнеса. В 2018 году специальной группой МВД при содействии Генеральной прокуратуры проведено 5 масштабных оперативно-следственных мероприятий по республике, в результате которых пресечена деятельность четырех транснациональных организованных преступных групп, контролировавших незаконную игорную деятельность 48 заведений в 17 городах страны ("Бинго Бум", "Мистер Бинго", "Зодиак", "Империал", "Рояль ВИП").

Материалы дела переданы в суд и в настоящее время в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Астаны проходит судебное разбирательство. Организаторами и руководителями преступной деятельности являются граждане США, Испании, Непала, Болгарии, России и Кыргызстана.

Все иностранные граждане установлены, двое - задержаны, шесть - объявлены в международный розыск. По делу проходит более 40 подозреваемых лиц, в отношении девяти подозреваемых избрана мера пресечения - арест. В период преступной деятельности (с 2012 года) доход сети клубов "Империал" составил более 7,5 млрд тенге, сети "Мистер Бинго" - более 3,5 млрд тенге, сети "Зодиак" - 1,1 млрд тенге.

Львиная доля дохода от преступной деятельности игорных заведений переправлялась по налаженным каналам в зарубежные страны. Иностранными гражданами были использованы современные виды программного обеспечения, игровых и серверных оборудований закамуфлированного характера по которым отсутствовала практика доказывания.

Данные оборудования поставлялись из Испании, Болгарии и России, сервисное обслуживание осуществлялось иностранными гражданами на отдаленном доступе через интернет. Только оборудование для заведения "Империал" обошлось организаторам в 1,5 млн долларов. Для раскрытия данного вида преступления были привлечены специалисты в области компьютерного познания, проведено более 50 различных судебных экспертиз, более 48 исследований специалистами МВД, допрошено более 550 свидетелей, а также проведены масштабные оперативно-разыскные и следственные мероприятия.

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