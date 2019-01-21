Land Cruiser ушел под воду на Балхаше, погиб мужчина

После двух дневных поисков тело погибшего извлечено со дна озера.

В Алматинской области утонул рыбак, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

20 января в ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что вблизи села Улькен Жамбылского района, на озере Балхаш под лед провалилась машина с человеком.

На место происшествия были направлены спасатели-водолазы "Оперативно-спасательный отряд" Капшагайского региона.

По прибытию на место происшествия стало известно что, 17 января трое алматинцев прибыли на базу отдыха "Якорь". расположенную в с/о Улькен Жамбылского района. В этот же день они выехали в восточном направлении по озеру Балхаш на автомашине марки Toyota Land Cruiser Prado. На расстоянии около 1 км от берега выставили палатку и занимались подводной ловлей рыбы.

19 января двое из них выехали в сторону базы отдыха. Было темно, и они уехали в другую сторону.

"И в юго западной стороне около километра от берега машина провалилась под лед. После чего один из них выбрался своими силами на поверхность льда и пытался помочь другому, однако не смог. В результате второй мужчина утонул. После двух дневных поисков 21 января тело погибшего извлечено со дна озера и передано сотрудникам оперативно следственной группы отдела полиций Жамбылского района. Продолжаются работы по извлечению автомашины силами местных жителей и Акимата Улкенского сельского округа", - сообщили в ДЧС.

В ведомстве напоминают, как можно избежать беды при выходе на подледную рыбалку.

любителям подледного лова перед рыбалкой обязательно оставить информацию о своем маршруте и ориентировочном времени возвращения родственникам или знакомым;

иметь при себе заряженный мобильный телефон;

особое внимание нужно обращать на необходимость наличия средств спасения при выходе на водоемы зимой – спасательные жилеты, два прочных заостренных металлических штыря с удобными ручками. Ручки эти соединены между собой шнуром длиной порядка полутора метров. В случае же, если рыболов провалится под лед, он при помощи этих приспособлений, с силой втыкая их в лед, может самостоятельно выбраться из полыньи;

следует помнить о том, что лёд на водоеме не везде одинаков по толщине и прочности. Тонкий лед находится у берегов, в районе перекатов и стремнин, в местах слияния рек и их впадения в озеро, на изгибах, излучинах, около вмерзших предметов. Опасность также представляют собой полыньи, проруби, трещины, лунки, которые покрыты тонким слоем льда и припорошены снегом.

Спасатели предупреждают, что на сегодняшний день выходить на лед крайне опасно.

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