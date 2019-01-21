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Обвинение в коррупции посла Казахстана в Узбекистане прокомментировали в МИД

Дипломат Ерик Утембаев обвиняется в хищении бюджетных средств в особо крупном размере.

Фото : из открытых источников21 января 2019, 17:44

Временно отстраненный от должности посол Казахстана в Узбекистане Ерик Утембаев находится в Астане. В настоящее время его обязанности легли на плечи советника-посланника посольства, прокомментировал Sputnik Казахстан официальный представитель министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров.

"Указом президента он временно отстранен от должности. Все чрезвычайные и полномочные послы Казахстана освобождаются только указом президента. Сейчас идет следствие, некоторые детали в интересах следствия не могу разглашать. Пока он (Утембаев – Sputnik) находится в Астане", — сказал Смадияров на брифинге в Астане.

Дипломат Ерик Утембаев обвиняется в хищении бюджетных средств в особо крупном размере.

Предполагается, что Утембаев подписал заведомо фиктивные акты выполненных работ по строительству административного здания посольства Казахстана в Узбекистане. По данным антикоррупционного ведомства, подозреваемый нанес ущерб на сумму 140 миллионов тенге (379 733 доллара). Недавно стало известно, что Утембаева отпустили под залог.


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