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В научный совет предлагают включить сотрудников Антикоррупционной службы - МОН

Министерством собраны рекомендации Администрации Президента РК, Счетного комитета, АДГСПК.

Фото : factum.kz21 января 2019, 17:45

Включить в Национальный научный совет (ННС) представителей АДГСПК РК и, если необходимо, органов прокуратуры РК и Счетного комитета, предложил и.о. председателя Комитета науки Рахымжан Нурсеитов. Об этом сообщила пресс-служба МОН РК, передает Zakon.kz.

Как отмечается, министерство проводит системную работу по совершенствованию действующей нормативной правовой базы с целью исключения коррупционных рисков и оптимизации процессов управления в сфере науки.
Министерством собраны рекомендации Администрации Президента РК, Счетного комитета, АДГСПК.

"В целом, МОН РК согласен, что требуются нормативные и законодательные изменения финансирования науки. Новые принципиальные подходы и направления указанной работы широко обсуждались с научной общественностью в течение нескольких месяцев прошлого года, в целом одобрены и всеми поддержаны", - говорится в сообщении.

В настоящее время завершается разработка соответствующих изменений и дополнений в нормативные правовые акты.

"Для обеспечения объективности и независимости, а также для исключения конфликта интересов со стороны участников конкурса на финансирование научных проектов, Рахымжан Нурсеитов выступил с предложением включить в составы Национальный Научный Совет (ННС) представителей АДГСПК РК и, если необходимо, органов прокуратуры РК и Счетного комитета", - сообщила пресс-служба министерства.

Как отмечается, комитет науки не считает, что ННС: сами ученые, общественные организации и предприниматели, на решение которых не влияет ни министерство, ни Комитет науки, приняли сомнительные решения по проектам, получившим финансирование.

"Комитет науки рекомендует всем ученым, на регулярной основе, информировать общество о результатах научной деятельности по проектам", - заключили в МОН.


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