Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Каскелене маршрутка сбила девушку на тротуаре

Девушка чудом осталась жива, на появившемся в сети видеоролике она даже могла самостоятельно передвигаться.

Фото : Arbuztoday.ru21 января 2019, 17:48

В Каскелене маршрутка сбила девушку, шедшую по тротуару. По словам очевидцев, транспорт совершал обгон и решил сократить маршрут через пешеходную часть дороги, передает Zakon.kz.

В соцсетях появилось видео с последствиями аварии в городе Каскелен Алматинской области. Маршрутка, со слов очевидцев, не сбавляя скорости, сбила девушку, идущую по направлению к остановке. Водитель совершил опасный маневр, обгоняя другой автомобиль.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Посмотреть эту публикацию в Instagram

В Каскелене маршрутка сбила девушку на тротуаре. Девушка чудом осталась жива, на появившемся в сети видеоролике она даже могла самостоятельно передвигаться. В Каскелене маршрутка сбила девушку, проходящую по тротуару. По словам очевидцев транспорт совершал обгон и решил сократить маршрут через пешеходную часть дороги. В соцсетях появилось видео с последствиями аварии в городе Каскелен Алматинской области. Маршрутка, со слов очевидцев, не сбавляя скорости, сбила девушку, идущую по направлению к остановке. Водитель совершил опасный маневр, обгоняя другой автомобиль. "Ехал в маршрутке Каскелен-Алмата. Водитель вышел на обгон на обочину, прекрасно видел, что не обгонит, девушка шла метра три от дороги на скорости. Примерно на скорости 60 километров в час он сбил ее", - рассказал редакции очевидец. #пешеходы #дорога #жизни #жизнилюдей #судьбы #каскелен #новости #новостирк #новостиказахстана

Публикация от Zakon.kz - Новости Казахстана (@zakon.kz) 21 Янв 2019 в 3:45 PST

"Ехал в маршрутке Каскелен-Алмата. Водитель вышел на обгон на обочину, прекрасно видел, что не обгонит, девушка шла метра три от дороги на скорости. Примерно на скорости 60 километров в час он сбил ее", - рассказал редакции очевидец.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты