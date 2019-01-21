В Каскелене маршрутка сбила девушку на тротуаре

Девушка чудом осталась жива, на появившемся в сети видеоролике она даже могла самостоятельно передвигаться.

В Каскелене маршрутка сбила девушку, шедшую по тротуару. По словам очевидцев, транспорт совершал обгон и решил сократить маршрут через пешеходную часть дороги, передает Zakon.kz.

В соцсетях появилось видео с последствиями аварии в городе Каскелен Алматинской области. Маршрутка, со слов очевидцев, не сбавляя скорости, сбила девушку, идущую по направлению к остановке. Водитель совершил опасный маневр, обгоняя другой автомобиль.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

"Ехал в маршрутке Каскелен-Алмата. Водитель вышел на обгон на обочину, прекрасно видел, что не обгонит, девушка шла метра три от дороги на скорости. Примерно на скорости 60 километров в час он сбил ее", - рассказал редакции очевидец.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!