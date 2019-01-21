В городском суде Алматы открылся безбарьерный фронт-офис

В зоне входящей канцелярии каждый гражданин может подать необходимые документы в суд.

В рамках реализации проекта "Алматы - Адалдық Алаңы", на основе программы "Образцовый суд", в городском суде Алматы открылся фронт-офис, передает Zakon.kz со ссылкой на департамента АДГСПК по Алматы.

Фронт-офис представляет собой просторный зал 200 кв. м, оборудованный оргтехникой с учетом современных стандартов обслуживания населения. Офис оформлен в стиле хай-тек в спокойных светлых тонах по безбарьерному принципу - с преобладанием открытого пространства. Такой подход в реорганизации входного пространства ориентирован на практическое обеспечение открытости и доступности работы суда, комфортного пребывания посетителей суда.

Председатель Алматинского городского суда Нургазы Абдиканов ознакомил с процессом пребывания граждан в суде, в ходе которого были презентованы информационный центр, зона входящей канцелярии и самообслуживания. Зона ожидания для граждан обеспечена рядами удобных кресел, со свободным доступом подключения к беспроводной сети Wi-Fi и возможностью заряжать мобильные устройства, а также оборудована системой кондиционирования.

"Данная безбарьерная среда создана согласно ключевой задаче проектного офиса — построение работы на основе доверия общества государству. Созданная для граждан зона ожидания с прекрасными комфортными условиями оснащена всеми технологическими процессами", - отметил руководитель проекта "Алматы - Адалдық Алаңы" Александр Братенков.

В зоне входящей канцелярии каждый гражданин может подать необходимые документы в суд.

Фронт-офис располагает штатом профессиональных сотрудников, современным оборудованием и программным обеспечением.

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