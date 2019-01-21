Назарбаев подписал ряд поправок в законодательстве

Текст Закона публикуется в печати.

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления защиты права собственности, арбитража, оптимизации судебной нагрузки и дальнейшей гуманизации уголовного законодательства". Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Текст Закона публикуется в печати.

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