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200 тысяч казахстанцев искупались на Крещение

Чрезвычайных ситуаций на водоемах страны не зарегистрировано.

Фото : bash.news21 января 2019, 18:50

В целях обеспечения безопасности граждан во время празднования праздника Крещение Господне спасательные подразделения Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД в период с 18 по 20 января были переведены на усиленный вариант несения дежурства, передает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя КЧС МВД РК Нурсултана Нурахметова.

Департаментами по чрезвычайным ситуациям совместно с местными исполнительными органами проведены отдельные совещания и определены по стране 308 официальных безопасных мест на водоемах для проведения массового купания граждан.

В указанный период организовано дежурство в круглосуточном режиме сотрудников департаментов по чрезвычайным ситуациям, оперативно-спасательных отрядов, службы пожаротушения и центра медицины катастроф. Всего привлечено 1656 сотрудников (спасателей) и 451 ед. техники Комитета по чрезвычайным ситуациям.

Заблаговременно через средства массовой информации до населения страны доведена информация о безопасных местах купания и о мерах соблюдения безопасности на воде (льду).

В результате принятых мер во время празднования праздника Крещение Господне чрезвычайных ситуаций на водоемах страны не зарегистрировано. По предварительным данным в купании приняло участие порядка 200 000 жителей страны.


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