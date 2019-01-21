В Астане задержан серийный автовор

Задержанного подозревают в совершении восьми краж из автомобилей.

Полицейские Управления полиции района "Сарыарка" города Астаны задержали мужчину по подозрению в совершении восьми автокраж, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента полиции.

В автомобили злоумышленик проникал, в основном, путем свободного доступа, где из багажника или салона авто похищал ценные вещи. Он не гнушался ничем: выносил из машин деньги, мобильники, документы, инструменты, аптечки, парфюм и даже швейную машинку, оставленную в салоне.

18 января подозреваемому удалось путем вскрытия замка похитить из автомашины, припаркованной во дворе жилого дома, денежные средства в сумме 300 тысяч тенге и видеорегистратор. Подозреваемый, который ранее уже привлекался за аналогичные правонарушения, водворен в ИВС ДП Астаны.

Как выяснилось, в прошлом году он привлекался к уголовной ответственности. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье "Кража" 188 УК РК. Также выясняется причастность подозреваемого к ранее совершенным преступлениям.

Граждан, пострадавших от преступных действий данного лица, полиция просит обратиться в УП района "Сарыарка" по адресу (ул. Акбуга,2) или позвонить по телефонам: 8 (7172) 71-61-07; 71-66-39 либо на 102.

Сотрудниками Управления местной полицейской службы ДП г. Астаны ежедневно проводятся оперативно-профилактические мероприятия, направленные на раскрытие и пресечение краж из автомашин, как в ночное, так и в дневное время суток. В ходе мероприятий ежедневно выявляются факты оставления заведенных машин с ключами, открытыми дверями и багажными отсеками.

Так, к примеру, 20 января текущего года по улице Биликулы, 16 обнаружена автомашина марки LADA, которая была открыта и заведена. Как выяснилось, водитель таким образом прогревал машину.

По улице Ондирис возле дома №26/1 обнаружена автомашина Mazda, у которой были открыты передние двери автомашин. Как пояснила владелица, по своей невнимательности она не закрыла заднюю дверь автомобиля.

Полиция Астаны настоятельно рекомендует владельцам транспортных средств быть бдительными и просит соблюдать простые элементы предосторожности: не оставлять открытыми окна или двери, даже если вышли из машины ненадолго, устанавливать сигнализацию. Если оставляете автомобиль, то лучше на охраняемой стоянке или, как минимум, в зоне видимости камер видеонаблюдения.

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