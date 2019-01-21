На Балхаше под лед провалилась машина с водителем

В Алматинской области на озере Балхаш под лед провалилась автомашина с человеком, передает корреспондент МИА "Казинформ" со ссылкой на ДЧС региона.

На место происшествия были направлены спасатели-водолазы оперативно-спасательного отряда Капшагайского региона. Как выяснилось, 17 января трое уроженцев города Алматы прибыли на базу отдыха "Якорь", расположенную в сельском округе Улкен Жамбылского района. В этот же день выехали в восточном направлении по озеру Балхаш на автомашине марки Toyota Land Cruiser Prado. На расстоянии около 1 км от берега выставили палатку и занимались подводной ловлей рыбы.

19 января двое из мужчин, выехав с места рыбалки, заблудились. В юго-западной стороне около километра от берега машина провалилась под лед.

"Один из них выбрался своими силами на поверхность льда и пытался помочь другому, однако не смог. В результате второй мужчина утонул. После двухдневных поисков 21 января тело погибшего извлечено со дна озера и передано сотрудникам оперативно-следственной группы отдела полиции Жамбылского района. Продолжаются работы по извлечению автомашины силами местных жителей и акимата Улкенского сельского округа", - рассказали в ДЧС области.