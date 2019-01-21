Названа дата первого боя Елеусинова в 2019 году

На счету 27-летнего боксера пять успешных боев в профи.

Олимпийский чемпион из Казахстана Данияр Елеусинов (5-0, 3 КО) первый бой в 2019 году проведет в США, сообщает Vesti.kz.

Подробнее о подготовке рассказал менеджер 27-летнего боксера Зия Алиев.

"Бой намечен на 15 марта. Соперник еще неизвестен. Данияр отправится в США для подготовки к поединку на следующей неделе", - поделился менеджер.

По его словам, в ближайшее время будет определен формат поединка. Главным событием вечера в Филадельфии, где примет участие Елеусинов, станет бой титулованной Кэти Тэйлор из Ирландии. 32-летняя спортсменка выиграла 12 боев среди профи и в титульной встрече будет боксировать с Роус Воланте из Бразилии (14-0, 8 КО).

Что касается Елеусинова, то он в последний раз выступал в ноябре прошлого года: в Монако в третьем раунде техническим нокаутом казахстанец победил Маркоса Мохику из Никарагуа. Ранее Данияр рассказал о планах на 2019 год.

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