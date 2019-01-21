Вынесен приговор по делу об убийстве в микроавтобусе в Костанае

Встреча знакомых закончилась убийством одного из них, причем конфликт начал потерпевший.

К печальным последствиям привели посиделки со спиртным в салоне микроавтобуса, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Алау".

Встреча знакомых закончилась убийством одного из них, причем конфликт начал потерпевший. На скамье подсудимых оказался 30-летний Арслан Смаилов.

Преступление было совершено в Костанае 22 сентября прошлого года. В тот вечер несколько человек — четверо мужчин и одна девушка — расположились в одном микроавтобусе. Они пили пиво, Оразов пришел уже нетрезвым. После возлияния двое из компании ушли по домам, и в машине остались три человека: Смаилов, Оразов и хозяин транспорта Жакупов.

"Оразов начал проявлять агрессию по отношению к Смаилову, который младше него по возрасту. Оразов начал наносить ему телесные повреждения по различным частям тела, а Смаилов в это время просто отмахивался. Как он сам пояснил во время судебного заседания, данные удары и агрессия со стороны Оразова не угрожали его жизни", — сказал в суде гособвинитель Еркебулан Айтбаев.

В деле учтено и то, что Смаилов крупнее Оразова, а последний в тот вечер был сильнее пьян. Хозяин машины предпринял попытки успокоить и разнять мужчин, но, потерпев неудачу, ушел домой, по зову вышедшей за ним жены. По мнению обвинения, Смаилов мог сделать то же самое, но остался в машине. Кроме как руками Оразов, по материалам дела, бил Смаилова еще и лопатой, последний же, как он утверждал в суде, чтобы успокоить нападавшего, обхватил обидчика рукой вокруг шеи. В таком захвате Оразов пробыл 3,5 минуты.

"Он 3,5 минуты оказывал сопротивление. Все перечисленные страдания Оразова видел и слышал Смаилов. Именно здесь он уже осознавал скорое наступление смерти, поэтому здесь и определяется умысел Смаилова на причинение смерти", — сказал прокурор.

Смягчающих вину обстоятельств обвинитель в действиях Смаилова не нашел, отягчающим просил признать состояние алкогольного опьянения и предложил назначить наказание в 9 лет лишения свободы. Защита подсудимого утверждала, что он, после того как увидел, что Оразов не подает признаков жизни, пытался оказать ему первую помощь и сам вызвал полицию.

Действия Смаилова адвокаты предложили рассматривать как превышение необходимой самообороны. Сам подсудимый и на прениях и в своем последнем слове подчеркивал, что ему очень жаль, что все получилось так. В итоге суд признал Смаилова виновным в совершении умышленного убийства и назначил ему 8 лет лишения свободы в учреждении уголовно-исправительной системы с максимальным режимом безопасности. Приговор может быть обжалован.

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