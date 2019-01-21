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Участки дорог перекрыты в четырех областях Казахстана

Местами причиной стало ухудшение видимости из-за метели, местами - гололед.

Фото : Комсомольская правда – Красноярск21 января 2019, 21:35

В четырех областях Казахстана из-за ухудшения погодных условий закрыты участки автодорог, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Казавтодор.

В Алматинской области из-за метели и ограничения видимости закрыт участок поселок Кольбай - город Ушарал автодороги Алматы - Усть-Каменогорск для грузовых автомашин. Кроме того, закрыт участок село Коктума-село Достык дороги Ушарал - Достык.

Из-за метели в Восточно-Казахстанской области закрыт участок город Аягоз - село Калбатау автодороги Алматы - Усть-Каменогорск для грузового и общественного видов транспорта. Закрыт участок село Северное - поворот на город Серебрянск дороги Усть-Каменогорск – Алтай - Рахмановские ключи для грузовых автомашин.

В Акмолинской области из-за гололеда закрыт участок город Астана - граница Карагандинской области дороги Екатеринбург - Алматы для грузового и общественного транспорта.

В Карагандинской области закрыт участок граница Акмолинской области - город Темиртау дороги Екатеринбург - Алматы в связи с гололедом для грузового и общественного транспорта.


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