Изгоняли злого духа: супругам-убийцам в Актау вынесли приговор

Сотрудники морга, куда из квартиры был доставлен труп пожилой женщины, завернутый в одеяло, пришли в ужас, увидев на теле бабушки многочисленные гематомы.

Убийцам родной матери и свекрови в Актау вынесли приговор. Супругам назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы каждому с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности, передает Zakon.kz со ссылкой на ИнАктау.

Шокирующая история началась в июне 2018 года. Сотрудники морга, куда из квартиры был доставлен труп пожилой женщины, завернутый в одеяло, пришли в ужас, увидев на теле бабушки многочисленные гематомы. Они тут же обратились в правоохранительные органы. Полицейские взяли под стражу сына покойной и ее невестку.

Сын жертвы, 1973 года рождения, работал на крупном предприятии города. Его супруга, 1984 года рождения - домохозяйка. Ранее она работала медицинским фельдшером.

Несколько месяцев длились судебные заседания по факту убийства бабушки. На прошлой неделе в этой истории была поставлена точка.

Из материалов дела стало известно, что пожилая женщина-инвалид неоднократно подвергалась физическому насилию со стороны невестки и родного сына. На суде подсудимые заявили, что не избивали пожилую женщину, а изгоняли из нее "злого духа", так как она, по их мнению, была одержима дьяволом. От многочисленных травм, в том числе, переломов и без медицинской помощи женщина в муках умерла через несколько дней дома.

Приехавшие на место медики и полицейские, чтобы зафиксировать факт смерти, выписали справку "о биологической смерти и доставили труп в морг. Позже супруги позвонили в патологоанатомическое отделение и уведомили сотрудников, что хоронить родственницу не намерены. В таких случаях, сообщили в морге, вскрытие не проводится, и трупы не омываются. "Бесхозные" тела хоронят за счет государства без дополнительных платных процедур.

Это преступление могло бы остаться нераскрытым, если бы сотрудники морга, вопреки правилам, не решили проводить бабушку в последний путь как полагается, и не развернули одеяло, чтобы омыть тело перед погребением. Многочисленные гематомы на теле умершей, заставили работников морга усомниться в естественной биологической смерти женщины.

Учитывая все обстоятельства, суд признал супругов виновными по статьям 106 часть 3 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника) и 119 часть 3 УК РК (Оставление в опасности, повлекшее смерть).

У супругов осталось трое детей, двое из которых несовершеннолетние. Они, по информации пресс-службы суда, будут определены в детские дома.

О наказании медикам и полицейским, которые первыми прибыли на вызов и дали заключение о "биологической смерти" женщины не сообщается. Они проходили по делу как свидетели.

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