Солдат чудом спас младенца, упавшего с эскалатора на ходунках

Опасная ситуация попала на камеры видеонаблюдения, установленные в торговом центре.

Девятимесячный ребенок упал с эскалатора, расположенного в одном из торговых центров китайского города Уси. Почему младенец оказался в магазине один и где в это время были его родители, до сих пор не известно.

Опасная ситуация попала на камеры видеонаблюдения, установленные в торговом центре. На кадрах видно, как малыш падает с движущейся лестницы вместе с ходунками.

К счастью, упавшего ребенка заметил 22-летний солдат Ван Хао. Он сразу же бросился на помощь малышу и перехватил его на середине эскалатора. В результате случившегося мальчик не получил серьезных травм. Его мать Лю Сяоянь поблагодарила солдата во время выступления по центральному китайскому телевидению. Тем не менее женщина так и не объяснила, почему ее малыш оказался рядом с эскалатором без присмотра.

Видео: Weibo. Источник: Лайф

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