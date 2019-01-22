Прививки от рака получат девочки 9-12 лет в Казахстане

Прививать от рака шейки матки начнут со следующего года.

С 2020 года в Казахстане начнут ставить прививки от рака шейки матки. Плановая прививка рассчитана на девочек с 9 до 12 лет. Но ставить укол, предостерегающий от опасного заболевания, будут исключительно с согласия родителей девочек, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Алматы".

"Вакцинация - это первичная профилактика, и она во всем мире уже эта вакцинация проводится. В течение 15 лет уже существует эта вакцина, благодаря которой как раз и получили Нобелевскую премию. Необходимо вакцинировать девочек от 9 до 12 лет, это рекомендуется Всемирной организацией здравоохранения. И сейчас рекомендуется всего дважды сделать эту вакцину, и уже девочка будет предохранена от возникновения рака шейки матки", - сообщила директор КАЗНИИ онкологии и радиологии МЗ РК Диляра Кайдарова.

Ежегодно рак шейки матки врачи выявляют у 1700 пациенток. От этого онкологического заболевания ежедневно в Казахстане умирают 2 женщины. По словам медиков, количество летальных случаев могло бы быть меньше, если бы люди чаще ходили в больницу и проходили осмотр. Для казахстанок от 30 лет и старше скрининговое обследование груди и репродуктивной системы проводится бесплатно. Однако на плановое обследование к онкологам женщины идут неохотно.

"У нас есть смотровые кабинеты, у нас есть в каждой поликлинике кабинеты профилактики. Есть гинекологи, которые могут взять мазок на онкоцитологию, для этого нет никаких сложностей. Все это оплачивается государством, бесплатно. Если у женщины, значит, нет никаких изменений, мазок нормальный, то она через 3 года, на 4-й год приходит на повторную сдачу мазка", - отметила директор КАЗНИИ онкологии и радиологии МЗ РК Диляра Кайдарова.

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