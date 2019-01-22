План "Б": Подготовлены поправки, меняющие суть документа о Brexit

Внести их планируется в дни, предшествующие дебатам и голосованию по документу, которые запланированы на 29 января.

Британские парламентарии, недовольные "планом Б" премьера Терезы Мэй по выходу из ЕС, подготовили поправки к документу, которые могут существенно изменить его характер. Об этом сообщает РИА Новости.

В понедельник глава правительства консерваторов представила парламенту новый документ с условиями выхода из Евросоюза взамен отклоненного на прошлой неделе. Вопреки ожиданиям, в новом документе не содержится значительных изменений по сравнению с прежним. Мэй даже после консультаций с оппозицией отказалась поддержать идею проведения второго референдума, переноса Brexit и проведения дополнительных переговоров с ЕС о смягчении условий Brexit.

В парламенте были разочарованы представленным законопроектом. Ряд парламентариев заявили, что будут пытаться внести в него поправки. "Будто никакого голосования (на прошлой неделе) и не было. "План Б" оказался "планом А", - заявила член фракции консерваторов Сара Уолластон.

Парламентарии напомнили при этом, что "план А" попросту провалился в палате общин на прошлой неделе - в поддержку соглашения выступили 202 парламентария, против — 432. Причем критиковали соглашение как сторонники "жесткого" Brexit, так и те, кто требовал проведения повторного референдума о членстве в ЕС и сохранения единства с Европой.

Еще перед выступлением Мэй члены парламентского комитета по вопросам Brexit провели совещание, на котором выделили три главные поправки к новому предложению Мэй. Внести их планируется в дни, предшествующие дебатам и голосованию по документу, которые запланированы на 29 января. Какие поправки попадут в повестку голосования – определит спикер палаты общин в день голосования.

Одну из наиболее важных поправок представили лейборист Ивет Купер и консерватор Ник Боулс. Она предусматривает продление срока действия норм, регулирующих пребывание Британии в Евросоюзе и законодательное закрепление обязательства не выходить из ЕС без соглашения с Брюсселем. В случае принятия этой поправки парламент получит полномочия продлить срок действия "статьи 50" до конца 2019 года и, таким образом, предотвратить неминуемый 29 марта Brexit. Согласно тексту поправки, такой перенос сроков выхода из Евросоюза возможен в случае, если парламент не успеет до конца февраля согласовать условия "сделки", что вполне вероятно, учитывая отсутствие поддержки Мэй в палате.

Поправку Купер и Боулса поддержали лейборист Хилари Бенн, консерватор Оливер Летуин, а также ряд рядовых членов этих двух фракций.

Еще одну важную поправку представил бывший генпрокурор Англии и Уэльса, консерватор Доминик Грив. В случае ее принятия, у парламента появится больше полномочий, чем по поправке Купер и Боулса, так как парламентарии смогут собственным решением запретить Великобритании выходить из ЕС без соглашения и, теоретически, бессрочно приостановить выполнение механизмов по выходу из ЕС, предусмотренных нормами о членстве Британии в Евросоюзе (статья 50).

Как заявлял сам Грив, представляя поправку, такой режим позволит парламенту взять под контроль временные рамки Brexit и тщательно, с обсуждением, рассмотреть все возможные варианты развития событий: от "мягкого" Brexit и "норвежской модели" партнерства с ЕС до проведения повторного референдума. При этом парламентарий отрицает то, что пытается помешать выходу Британии из ЕС. Согласно его заявлению, он лишь пытается предотвратить "катастрофу выхода из Евросоюза без сделки".

"Парламент должен объединиться под призывом к правительству запросить (у ЕС) продление сроков действия статьи 50 для того, чтобы у нас было время и возможность для размышления", - сказал, представляя поправку, Грив.

Согласно действующему законодательству, полномочия решать вопросы, связанные с графиком Brexit, принадлежат правительству.

Менее радикальную поправку, но, в то же время, способную существенно повлиять на условия Brexit, предложил независимый парламентарий, в прошлом лейборист, Фрэнк Филд. Он предлагает провести серию "пробных" голосований по нескольким спорным вопросам, связанным с Brexit, чтобы выяснить уровень поддержки по каждому из них. От поправки Грива документ Филда отличается тем, что в нем не содержится инициатив по наделению парламента полномочиями определять сроки Brexit.

Парламентарий считает, что палата общин должна проголосовать по вопросу пограничного и таможенного регулирования в Северной Ирландии, по возможности выхода из ЕС без "сделки", по вопросу переноса даты Brexit, по новому референдуму, по членству с европейском таможенном союзе, а также по "канадской" и "норвежской" моделям предстоящего сотрудничества с ЕС.

Ранее, выступая в понедельник в парламенте, Мэй заверила, что продолжит консультации с партиями и напомнила, что ее кабинет фактически делает палате общин одолжение, обсуждая вопросы Brexit.

"Хотя правительство Ее Величества уполномочено самостоятельно вести переговоры, правительство будет консультироваться с парламентом касательно мандата на переговоры по следующей фазе переговоров по Brexit", — сказала Мэй.

Она повторила многие свои прежние тезисы: что считает нецелесообразным перенос даты Brexit с 29 марта 2019 года на более поздний срок (по ее мнению, это не исключит вариант выхода Британии из ЕС без соглашения, а лишь отложит проблему), что выступает против второго референдума (поскольку задача правительства, по ее словам — реализация итогов первого, да и идея проведения второго референдума, убеждена она, не пользуется поддержкой парламентского большинства), что отзывать заявку на выход из ЕС будет нарушением воли народа.

"Поэтому я по-прежнему буду концентрироваться на том, чтобы получить поддержку соглашению с ЕС по Brexit", — сказала Мэй.

Она также опровергла появившиеся на днях в СМИ публикации о том, что правительство намерено пересмотреть "соглашение Страстной пятницы", чтобы решить проблему границы Северной Ирландии и Ирландии.

"Я хочу ясно дать понять, что мы не будем заново рассматривать "соглашение Страстной пятницы", — отметила премьер, сообщив, что будет добиваться выработки устраивающего парламент решения "ирландского вопроса".

Мэй, стремясь получить поддержку хотя бы части лейбористов, пообещала впредь обращать особое внимание на защиту прав рабочих и соблюдение экологических стандартов после Brexit.

Единственным реальным объявлением, сделанным премьером, стало объявление о том, что европейские граждане, подающие на право постоянного проживания в Великобритании, будут освобождены от сбора, составляющей на данный момент 65 фунтов стерлингов.

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