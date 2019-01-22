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После увольнения из "Кайрата" тренер нашел работу в Африке

Алматинский клуб он возглавлял с лета 2017 по октябрь 2018 года.

Фото : ФК "Кайрат"22 января 2019, 02:00

Бывший главный тренер алматинского "Кайрата" Карлос Алос Феррер нашел новый клуб, сообщает Vesti.kz.

43-летний испанский специалист возглавил марокканский "ФАР Рабат". Клуб является 12-кратным чемпионом Марокко и 11-кратным обладателем Кубка страны.

"Очень счастлив сообщить о новом этапе моей жизни в качестве тренера "ФАР Рабат". С большим желанием начинаю работу и принимаю вызов в столь историческом и победном клубе", - сообщил Феррер на своей странице в Instagram.

Испанец возглавил "Кайрат" летом 2017 года. Под его руководством алматинский клуб дважды выиграл Кубок Казахстана и дважды стал серебряным призером чемпионата страны. В октябре прошлого года "Кайрат" уволил Феррера.

В ноябре "Кайрат" назначил нового главного тренера. Им стал 30-летний белорус Алексей Шпилевский.


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