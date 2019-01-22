Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Бывший глава сети кофеен может стать президентом США

Очередные выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.

Фото : runews24.ru22 января 2019, 06:11

Экс-руководитель сети кофеен Starbucks Говард Шульц изучает возможность баллотироваться на пост президента США в качестве независимого кандидата. Об этом CNN сообщили в окружении предпринимателя, передает Lenta.ru.

"Шульц глубоко задумывается о своем будущем и о том, как он может лучше всего служить стране", - сказал один из его знакомых.

Как отмечает издание, ранее Шульц критиковал действия как и президента США Дональда Трампа, так и деятелей Демократической партии.

Шульц работал в Starbucks c 1982 года. В 2016, журнал Forbes оценил состояние бизнесмена в 2,9 миллиарда долларов. В прошлом году он покинул свой пост в Starbucks, отметив возможность государственной службы в будущем.

Очередные выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты