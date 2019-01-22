Бывший глава сети кофеен может стать президентом США

Очередные выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.

Экс-руководитель сети кофеен Starbucks Говард Шульц изучает возможность баллотироваться на пост президента США в качестве независимого кандидата. Об этом CNN сообщили в окружении предпринимателя, передает Lenta.ru.

"Шульц глубоко задумывается о своем будущем и о том, как он может лучше всего служить стране", - сказал один из его знакомых.

Как отмечает издание, ранее Шульц критиковал действия как и президента США Дональда Трампа, так и деятелей Демократической партии.

Шульц работал в Starbucks c 1982 года. В 2016, журнал Forbes оценил состояние бизнесмена в 2,9 миллиарда долларов. В прошлом году он покинул свой пост в Starbucks, отметив возможность государственной службы в будущем.

Очередные выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.

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