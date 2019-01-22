Осадки и ветер ожидаются в Казахстане 22 января

В Алматинской области местами возможен туман.

Синоптики РГП "Казгидромет" опубликовали прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 22 января, передает Zakon.kz.

"Практически на всей территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, с прохождением фронтальных разделов пройдут осадки. Местами по республике сохраняются туман, гололед, метель, усиление ветра", - сообщают метеорологи.

В Акмолинской, Жамбылской областях местами ожидается туман, гололед, днем усиление ветра 15-20 м/с. В Восточно-Казахстанской области местами ожидается метель, усиление ветра 15-20 м/с. В Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами - туман, гололед, ветер 15-20 м/с с низовой метелью. В Кызылординской, Атырауской областях местами ожидается туман, гололед. В Мангыстауской, Карагандинской областях местами - туман, ветер 15-20 м/с. В Алматинской области местами ожидается туман. В Туркестанской, днем Костанайской областях местами ожидается низовая метель, туман, усиление ветра 15-20 м/с. В Северо-Казахстанской области местами ожидается туман, днем усиление ветра 15-20 м/с с низовой метелью. В Павлодарской области местами - туман, гололед, ночью усиление ветра 15-20 м/с.

Прогноз погоды в Алматы: днем -1°, облачно.

Прогноз погоды в Астане: днем -7°, облачно.



Прогноз погоды на 22 января.

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