Фонд DBK Equity Fund инвестировал в одного из лидеров железнодорожной логистики

Инвестиции будут направлены на расширение парка вагонов и операционной деятельности группы.

Фонд DBK Equity Fund (дочерняя структура АО "Банк развития Казахстана" и АО "Казына Капитал Менеджмент") инвестировал 8,3 млрд тенге в группу компаний TengizTransGroup, занимающую лидирующие позиции в Республике Казахстан в сфере железнодорожных перевозок опасных грузов.

Инвестиции, предоставленные DBK Equity Fund, будут направлены на расширение парка вагонов и операционной деятельности группы.

Группа компаний TengizTransGroup представляет собой вертикально интегрированный холдинг, предоставляющий комплексный спектр услуг своим клиентам, включающий в себя операционный лизинг подвижного состава: крытых вагонов, полувагонов, нефтеналивных цистерн, цистерн для сжиженного газа. Группа является одним из крупнейших частных казахстанских собственников парка подвижного состава из более чем 6000 ж/д вагонов. Также в структуре группы имеются собственные, крупнейшие на западе Казахстана, вагоноремонтные депо для обслуживания и ремонта подвижного состава.

Одним из ключевых преимуществ проекта является его расположение: производственные активы группы компании находятся в непосредственной близости с действующими и потенциальными клиентами – нефтегазодобывающими предприятиями в Атырауской области. Кроме того, TengizTransGroup является действующим бизнесом, ведущим операционную деятельность с 2001 года и постоянно показывающим положительную динамику роста. Стабильные денежные потоки группы обеспечиваются за счет долгосрочных контрактов с крупнейшими нефтегазодобывающими предприятиями республики – Tengizchevroil и North Caspian Operating Company.

"Сегодня развитие транспортно-логистической инфраструктуры является одной из приоритетных задач страны. Инвестиции в проекты такого рода являются хорошим примером реализации инвестиционной стратегии ККМ в рамках поддержки отечественного транспортно-логистического сектора", - прокомментировал председатель Правления АО "Казына Капитал Менеджмент" Ардак Касымбек.

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