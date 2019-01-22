Поликлиники, люки, дольщики - злободневные вопросы Астаны

По словам акима столицы, в рейтинге системных проблем города одна из острых – долевое строительство.

В городском акимате состоялось еженедельное аппаратное совещание, на котором был рассмотрен ход реализации проекта "Астана – адалдық алаңы", вопросы, связанные с открытыми люками, а также с долевым строительством, передает Zakon.kz со ссылкой на СМИ УВП Астана.

О реализации проекта "Астана – адалдық алаңы" акиму Астаны доложила руководитель департамента агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Жазира Жылкышиева, по словам которой в рамках проекта столичный департамент с 2019 года изменил формат офиса.

"Сегодня в работе сотрудников департамента АГДС применяется технология "Open space". Если раньше руководители сидели в отдельных кабинетах, то сейчас они работают в одном помещении вместе с подчиненными. В рамках оптимизации мы смогли добиться повышения размера среднемесячной зарплаты рядовых сотрудников. Мы предлагаем применять опыт нашего департамента в подведомственных учреждениях управлений акимата", – сказала Жылкышиева.

По словам акима столицы, в рейтинге системных проблем города одна из острых – долевое строительство. По вопросам долевого строительства доложил заместитель акима Сергей Хорошун. В Астане разработана Дорожная карта по завершению строительства всех проблемных объектов. По словам замакима, в рамках реализации Дорожной карты, работы межведомственной комиссии все проблемные вопросы дольщиков столицы будут сняты. Вместе с тем в ближайшие четыре года будут снесены 35 домов аварийного и ветхого жилья, расселены 750 жителей. По словам акима Астаны, по блоку объектов "Азбуки жилья" до 25 января должен быть обеспечен выход проектно-сметной документации с заключением Госэкспертизы.

О текущей ситуации в сфере здравоохранения рассказал заместитель акима города Ермек Аманшаев. По его словам, количество жалоб, поступивших на работу городских поликлиник и больниц, на прошлой неделе составило 98, что на 10% ниже по сравнению с показателями предыдущей недели.

"Жители в основном жалуются на деятельность поликлиник, поскольку там очень часто имеют место конфликтные ситуации. Жалобы поступают на ненадлежащее морально-этическое поведение медицинских работников, на порядок записи на прием к врачу, по вопросам очереди. По всем этим вопросам руководители соответствующих медицинских учреждений получили замечания", – отметил Аманшаев.

Он также отметил, что количество посетителей ледовых городков столицы на сегодняшний день составляет порядка 30 тыс. человек.

В свою очередь заместитель акима города Малика Бектурова отчиталась о работе камер "Сергек".

"Камеры фото- и видеонаблюдения "Сергек" установлены во всех районах города. На перекрестках подключены 200 камер. На сегодняшний день по городу работает 1 536 камер "Сергек". В будущем планируется установка камер, которые позволят распознать лица. Пилотный проект будет реализован МВД", – сообщила Бектурова.

Выслушав отчеты акимов районов, аким столицы Бахыт Султанов поручил внести предложения по принятию мер в отношении пунктов приёма металла, скупающих краденые люки, электрический кабель и цветной металл.

"После несчастного случая, связанного с гибелью девочки, упавшей в открытый колодец, мы неоднократно обсуждали проблему с открытыми люками, их кражи, а также замену на люки из композитных материалов. По открытым колодцам отмечу низкую исполнительскую дисциплину как со стороны рядового состава районных акиматов, так и со стороны их руководителей. Объявляю последнее предупреждение ответственным заместителям акимов районов и ответственным заместителям руководителей управлений по инвестициям и развитию предпринимательства, топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства, транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Поручаю привлечь ответственных лиц к дисциплинарной ответственности", – подчеркнул Бахыт Султанов.

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