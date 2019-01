В насыщенную программу вошли всеми любимые казахские романсы, в их числе "Нұрлы таң" Е. Хасангалиева, "Осынау әнге салғайсың" Е. Рахмадиева, "Еңлік-Кебек" А. Токсанбаева и др.

В "Астана Опера" слушателей приглашают провести уютный "Вечер у камина". Концерт из цикла "Очарование романса" пройдет в Камерном зале театра 25 января, передает Zakon.kz.

Романтическую атмосферу вечера создаст прекрасная музыка в исполнении Айзады Капоновой, Назым Сагинтай, Елены Ганжи, Галии Байгазиновой, Батыржана Смакова, Елены Низамутдиновой и других вокалистов, а также музыкантов-инструменталистов – Майи Бекназар (скрипка), Сергея Гонтаренко (контрабас), Жибек Сапаргалиевой (флейта), Жанибека Сапарова, Александра Геера (гитары), Раушан Бескембировой, Абдахмета Оразбаева (фортепиано), ансамбля скрипачей "Dolce", и т.д. Прозвучат стихи в исполнении Народного артиста Кыргызстана Сергея Матвеева.

Романс – один из самых любимых музыкальных жанров, как у публики, так и у артистов. Первостепенное значение в нем имеют одновременно музыка, слово и вокал, главный акцент делается на мелодию, смысловую нагрузку и настроение. Особая душевность, нежность и искренность неизменно трогают сердца слушателей.

В насыщенную программу вошли всеми любимые казахские романсы, в их числе "Нұрлы таң" Е. Хасангалиева, "Осынау әнге салғайсың" Е. Рахмадиева, "Еңлік-Кебек" А. Токсанбаева и др.

В этот вечер публике будут предложены старинные и современные романсы, такие как "У камина" П. Баторина, "Серенада", "Средь шумного бала", "Нет, только тот, кто знал" П. Чайковского, "Скажи, зачем" М. Глинки, "Я всё ещё его люблю" А. Даргомыжского, "Ночь" А. Рубинштейна, "И нет в мире очей" П. Булахова, "В порыве нежности сердечной" Р. Глиера, "Только раз" Б.Фомина, "Не уходи, побудь со мною", "Но я вас всё-таки люблю" Н. Ленского, "Отцвели уж давно хризантемы в саду" Н. Харито, "Старый муж" А. Верстовского, "Ямщик, не гони лошадей" Я. Фельдмана, и др.

Слушателям представят инструментальные произведения – "Забытый вальс" Ф. Шопена, Вальс из кинофильма Э. Рязанова "Берегись автомобиля" А. Петрова, "Интермеццо" Р. Глиера, вальс "Natalia" Л. Лагуно, танго "Ревность" Я. Гаде, "Дым" ("Smoke gets in your eyes") Дж.Д. Керна и т.д.

Начало в 19:00.

