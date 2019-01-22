Доходность пенсионных активов ЕНПФ составила 11,3%

Тем самым вкладчикам ЕНПФ обеспечена реальная доходность на их пенсионные накопления в размере 5,97%.

По итогам прошедшего года объем пенсионных активов ЕНПФ, находящихся в доверительном управлении Нацбанка, составил 9,38 трлн тенге, увеличившись с начала 2018 года на 20,6% или 1,60 трлн тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу НБ РК.

В 2018 году пенсионные активы ЕНПФ проинвестированы на рыночных условиях в рамках направлений, одобренных советом по управлению Национальным фондом РК, на общую сумму 1,46 трлн тенге.

По состоянию на 1 января 2019 года доля активов в иностранной валюте составила 32,8% от всех пенсионных накоплений вкладчиков.

"По результатам 2018 года доходность пенсионных активов ЕНПФ сложилась выше уровня инфляции (5,3%) и составила 11,27%. Таким образом, вкладчикам ЕНПФ обеспечена реальная доходность на их пенсионные накопления в размере 5,97%", - отметили в Нацбанке.

С более детальной информацией по инвестиционному управлению пенсионными активами ЕНПФ, содержащей результаты управления, сведения и параметры совершенных сделок с пенсионными активами, включая покупки, продажи и погашения финансовых инструментов можно ознакомиться на сайтах ЕНПФ и Национального банка. Данная информация публикуется ежемесячно.

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