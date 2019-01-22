В Талгаре более 100 землепользователей могут пострадать из-за одного

Юрист считает, что начнутся судебные споры, куда будут втянуты сотни людей и их семьи, могут произойти массовые беспорядки и социальное напряжение среди населения.

Об этом, стало известно в Талгаре в ходе проведенного семинара по земельным вопросам организованного Агентством по делам государственной службы и противодействия коррупции с участием ведущего эксперта по земельным вопросам Бакытжана Базарбек, пишет Zakon.kz.

Все началось с того, что некий Махамбетов Б.К. владеющий 60 сотками земельного участка для ведения крестьянского хозяйства решил в судебном порядке оспорить земельный участок, который находится в собственности для ведения ЛПХ у пяти лиц: Бижигитова Г.М., Хорошаева Т.В., Тургынбаев М.А., Жунусова Г.Т. и Байрамов И.И. Все суды Махамбетов Б.К проиграл. В 2013 году, когда утверждался проект изменения конфигураций и местоположения ПК им "Талгар", то все земельные участки были измерены двухчастотными GPS приемниками, также все участки в 2015 году вошли в План детальной планировки г.Талгар по координатам от 2013 года. Наложении границ не было. Но с проектом изменения конфигураций и местоположения ПК им "Талгар" не согласился Махамбетов Б.К пишет жалобу в Департамент земельного кадастра и технического обследования недвижимости по Алматинской области и на основе этой жалобы Талгарский Филиал Департамента земельного кадастра признает проект изменения конфигураций и местоположения ПК им "Талгар" недействительным, без ведома и без согласия собственников земель и землепользователей меняет координаты поворотных точек границ земельных участков вышеуказанных лиц.

Необходимо отметить, утвержденный проект изменения конфигураций и местоположения ПК им "Талгар", который был согласован с Акимом Алатауского сельского округа, руководством и специалистами Талгарского НПЦзем и председателя ПК им "Талгар".

По мнению, ведущего эксперта по земельным вопросам Базарбек Бакытжана: "Талгарский Филиал Департамента земельного кадастра самостоятельно не может отменить либо признать незаконным утвержденный и согласованный проект изменения конфигураций и местоположения ПК им "Талгар", внутри которого расположены сотни земельных участков. Для этого признания его недействительным требуется решение суда, вступившее в законную силу либо принятие нового Проекта, который отменяет ранее действовавший. При этом, не допускается изменение координат поворотных точек границ земельных участков, если нет решения суда и без согласия на то самих смежных собственников земель и землепользователей. Кадастровики должны понимать, что изменение координат поворотных углов земельных участков ради удовлетворения жалобы одного несогласного, может привести к хаотичной накладке всех земельных участков, расположенных по периметру. Это приведет к нескончаемым судам куда будут вовлечены сотни людей и разрушит довольно хрупкое доверие населения к государству.

По мнению юриста, который представляет пострадавших собственников земель Пралиева Сержана, чьи координаты земель были самовольны изменены "если сейчас применить координаты, которые незаконно изменили должностные лица Талгарского районного отделения Департамента земельного кадастра ("НПЦ Земельного кадастра"), то произойдет сдвиг всего массива бывшего ПК "Талгар", а это более 100 землепользователей, начнутся судебные споры, куда будут втянуты сотни людей и их семьи, могут произойти массовые беспорядки и социальное напряжение среди населения г. Талгар. Это все может произойти из-за алчности одного собственника и его сговора с руководством и специалистами Талгарского НПЦзем".

Бакытжан Базарбек как член спец мониторинговой группы при АДГС и ПК пообещал письменно обратиться в Агентство по делам государственной службы и противодействия коррупции который и проводит эти семинары для населения на предмет проведения антикоррупционной проверки деятельности Талгарского Филиала Департамента земельного кадастра.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!