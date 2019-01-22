Крупнейшая казахстанская инвесткомпания несет убытки

Совокупная прибыль инвестиционных компаний по итогам 11 месяцев 2018 года составила 3,2 миллиарда тенге.

Убыток крупнейшего казахстанского брокера приближается к 2 миллиардам тенге, что негативно влияет на эффективность всего сектора, передает Zakon.kz со ссылкой на исследование finprom.kz.

На конец ноября 2018 года активы профессиональных управляющих инвестиционным портфелем выросли на незначительные 0,9% и составили 180,1 млрд тенге.

"Несмотря на положительную динамику изменения объема активов в секторе, их масштаб присутствия в экономике по-прежнему крайне мал — 0,3% от ВВП. К примеру, активы банковского и страхового секторов формируют 43,5% и 1,8% от ВВП соответственно. Еще одна традиционная особенность, присущая всем рынкам финансового сектора — высокая концентрация", - отмечают аналитики.

В ТОП-5 крупнейших компаний сосредоточено 86,8% (156,3 млрд тг) всех активов сектора. Подтверждением высокой рыночной концентрации и, как следствие, низкого уровня конкурентоспособности является индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI), который равен 0,18.

Крупнейшей компанией и брокером является "Фридом Финанс", несмотря на значительную просадку активов — на 10,7%, с 65,5 млрд до 58,5 млрд тенге. На втором месте Halyk Finance: 36,6 млрд тг (+10,9%). Замыкает тройку лидеров BCC Invest: 27,5 млрд тг при росте активов на 72,4% за год.

Как отмечается, прибыль портфельных управляющих, в отличие от активов, — достаточно волатильный показатель. За 11 месяцев 2018 года прибыль на общую сумму 10,2 млрд (годом ранее — 21,1 млрд тг) зафиксировали 15 из 21 компании; остальные 6 компаний зафиксировали убыток, размер которого составил 7 млрд тенге.

В итоге совокупная нераспределенная прибыль сектора составила 3,2 млрд тенге, тогда как за аналогичный период годом ранее она достигла 20,3 млрд тенге.

Примечательно то, что 5 наиболее эффективных компаний зафиксировали прибыль в размере 8,8 млрд тг (годом ранее — 18,7 млрд тг). Негативно повлияли на общий показатель прибыли всего две компании: "Астана-Инвест", убыток которой составил 5 млрд тг, и лидер отрасли "Фридом Финанс", прибыль которой в начале года в размере 170 млн тг обернулась серьезным убытком: −1,9 млрд тг. Величина убытка формировалась в течение 9 месяцев. Самая глубокая просадка была зафиксирована в июне, тогда убыток компании составлял 2,8 млрд тг.

При этом на фоне продолжительных убытков "Фридом Финанс" затраты компании на маркетинг и рекламу в конце III квартала 2018 года увеличились более чем в 4,5 раза за год (с 86,3 млн до 398,7 млн тг), что в общей сложности повлияло на рост операционных расходов в 2,1 раза — с 1 млрд до 2,1 млрд тг. Удельный вес рекламных расходов в структуре операционных составил 18,4% (годом ранее — 8,4%) и стал второй по значимости статьёй расходов.

В то же время активные траты на продвижение не дали позитивного эффекта. Комиссионные доходы, которые включают в себя брокерские услуги, услуги представителя держателя облигаций, услуги по андеррайтингу и другие услуги, сократились на 13% и составили 814,1 млн тг (в III кв. 2017 — 935,4 млн тг).

Для сравнения, у двух ближайших конкурентов — Halyk Finance и BCC Invest — расходы на рекламу и маркетинг за аналогичный период составили всего 12,6 млн и 4 млн тг, доля от их операционных расходов — 2,1% и 0,6% соответственно. Прибыль же этих компаний по итогам 11 месяцев составила 3,2 млрд и 1,4 млрд тг соответственно.

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