О текущей ситуации по строительству газопровода "Сарыарка" рассказал Бозумбаев

Мобилизация техники, оборудования и персонала подрядчика начнется уже в конце этого месяца.

На заседании правительства РК министр энергетики РК Канат Бозумбаев проинформировал о текущей ситуации по проекту строительства магистрального газопровода "Сарыарка", передает корреспондент Zakon.kz.

"Так, 19 ноября 2018 года между АО "АстанаГаз КМГ" и АО "КазСтройСервис" подписан договор о строительстве магистрального газопровода "Сарыарка". АО "АстанаГаз КМГ" осуществлен авансовый платеж АО "КазСтройСервис" в размере 117 млрд тенге из запланированного 163,7 млрд тенге. Оставшаяся часть авансового платежа будет оплачена после получения банковской гарантии", - сказал глава ведомства.

Он добавил, что в соответствии с подписанным договором о строительстве магистрального газопровода "Сарыарка" 29 декабря 2018 года между АО "АстанаГаз КМГ" и АО "КазСтройСервис" подписан график выполнения работ по данному проекту.

"Согласно графика работ, строительство магистрального газопровода планируется осуществить одновременно пятью линейными потоками. Завершение строительства линейной части магистрального газопровода с монтажом крановых узлов, газоизмерительных станций, установок электрохимической защиты и проведением гидроиспытаний трубопровода намечено на конец 2019 года", - пояснил Бозумбаев.

По его словам, мобилизация техники, оборудования и персонала подрядчика начнется в конце января текущего года.

"Подготовка трассы стартует с 27 февраля этого года. При этом поставка первой партии трубы намечена на начало марта с завершением в августе текущего года. Сварочные работы линейных труб начнутся 21 марта текущего года", - уточнил министр.

Касательно газораспределительных сетей он сообщил, что в настоящее время акиматами в городе Астане, Акмолинской и Карагандинской областях на стадии завершения ПСД строительства первых очередей газораспределительных сетей.

"По информации данных акиматов в первом квартале 2019 года ожидается получение заключения государственной экспертизы по ПСД, а в конце января ожидается получение ГЭ на ПСД по г.Астана. После получения положительного заключения комплексной вневедомственной экспертизы РГП "Госэкспертиза" на ПСД по вышеуказанным проектам министерствами энергетики, финансов совместно с заинтересованными госорганами и организациями в установленном законодательством порядке будет проработан вопрос финансирования строительства газораспределительных сетей населенных пунктов вдоль трассы магистрального газопровода "Сарыарка". Данное поручение находится на постоянном контроле", - заверил глава Минэнерго.

Оксана Скибан, Астана

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