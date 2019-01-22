Курс доллара составил 377,73 тенге на торгах
Объем торгов – 77,8 млн долларов.
Фото : ktk.kz22 января 2019, 11:28
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США составил 377,73 тенге за доллар (-1,05 тенге), объем торгов – 77,8 млн долларов (+61 550 тыс. USD).
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 55,4461 тенге за юань (-0,3108 тенге), объем торгов – 1 800 тыс. юаней (-1 850 тыс. юаней).
В обменниках курс доллара - 377,3-378,9 тенге, евро - 429,5-432 тенге, рос.рубля - 5,7-5,75 тенге.
В торгах приняли участие 17 банков.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4954846-ec656779285f7473c6a5d166a0e0e2d3
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...