Крестьяне Мактааральского района приступили к посадке капусты

В прошлом году в районе было собрано более 30 тысяч тонн овощей.

В середине января крестьяне Мактааральского района Туркестанской области принимают активное участие в посевной кампании. В настоящее время задействовано свыше 10 бригад, передает пресс-служба акима Туркестанской области.

Несмотря на дожди в январе, аким района Бахыт Асанов посетил и ознакомился с работой дехкан крестьянского хозяйства "Ферудин", расположенном в Мактааральском сельском округе. На сегодняшний день на 5 из 10 га посевных земель, уже приступили к посеву капусты. Невзирая на ненастную погоду, бригада из 30 человек ведет работу по высадке рассады капусты.

"Нами подготовлено 120 тысяч саженцев капусты, 30 человек задействованы в посевной. В день рабочим мы платим по 2000 тенге. В целом, урожай созревает в течение двух месяцев. Кроме того, мы посадили сорт, созревающий в течение 90 дней. Поверхность привитых саженцев мы обезопасили и защитили от осадков", – сказал Мирзадин Алиев, председатель КХ "Ферудин".

Наряду с этим, мактааральские земледельцы выращивают еще и голландский сорт капусты «Пандион», кочан которой весит 1-1,5 кг. По словам дехкан, данный вид пользуется особенным спросом у россиян и европейцев. Таким образом, крестьяне получают два урожая в год.

Стоит отметить, в прошлом году в Мактааральском районе было собрано более 30 тысяч тонн овощей.

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