В Астане переболели гриппом 29 человек

Все вовремя и своевременно обратились за медицинской помощью в медицинские организации столицы и прошли курс лечения.

Руководитель Департамента охраны общественного здоровья Астаны Садвакас Байгабулов рассказал о заболеваемости гриппом в столице, передает Zakon.kz.

"В Астане с начала 2019 года переболели гриппом 29 человек, в том числе 8 детей, все вовремя и своевременно обратились за медицинской помощью в медицинские организации столицы и прошли курс лечения, что позволило избежать развития осложнений, - рассказал он.- Для благополучной ситуации по заболеваемости гриппом по рекомендациям ВОЗ охват прививками должен быть не менее 10% населения, и на сегодняшний день в столице это показатель достигнут, так как привито 126 723 человек".

Он также обратился к астанчанам, чтобы при планировании командировок и путешествий в дальнее или ближнее зарубежье интересовались инфекционной ситуацией в этих странах.

Так, например, в Грузии отмечается высокий уровень заболеваемости гриппом, имеются летальные случаи от гриппа, учебные заведения закрыты на карантин.

"Учитывая регулярные рейсы между Тбилиси и Астаной, в целях исключения угрозы заноса вируса гриппа в город Астану усилен санитарно-карантинный контроль в аэропорту. С помощью медицинских телевизоров проводится бесконтактная термометрия (замеры температуры) прибывающих авиапассажиров из Грузии, в том числе членов экипажей", - отметил Байгабулов.

По его словам, все осмотрены, случаев подозрения гриппа среди пассажиров не выявлено. Ситуация находится под постоянным контролем службы охраны общественного здоровья столицы.

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